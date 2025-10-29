قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا
حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج
مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات
أحمد موسى يشوق المتابعين: سنعرض تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير يوم السبت
تحويلات مرورية وطرق بديلة يوم افتتاح المتحف المصري..حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
قطر: نضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها
"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
︎وزيرة التضامن تتفقد جناح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمطار شرم الشيخ
في ختام الأربعاء.. اللون الأخضر يسيطر على أداء أسواق المال العربية
المخرج ماندو العدل: سعيد بعرض ورد وشوكولاتة خارج موسم رمضان | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير يحظى بأكبر دعاية عالمية في التاريخ الحديث

محمود محسن

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إنّ المتحف المصري الكبير لم يحظَ أي متحف آخر في العالم بدعاية مماثلة له، مؤكدًا أن كل شعوب العالم تنتظر يوم افتتاحه التاريخي الذي وصفه بالحدث الثقافي الأكبر في العصر الحديث.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن القنوات التليفزيونية العالمية من مختلف الدول ستنقل هذا الحدث الضخم لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن هذا الزخم العالمي نابع من وجود شخصية فرعونية خالدة داخل المتحف هي الملك توت عنخ آمون.

وتابع، أنّ المتحف سيعرض نحو 5 آلاف قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون، من بينها ما يقرب من 400 قطعة تعرض لأول مرة أمام الجمهور، بعد أن خضعت لعمليات ترميم دقيقة على يد خبراء مصريين، مشيرًا، إلى أن هذه المجموعة تضم أجمل ما أبدعه الفن المصري القديم في الذهب والخشب والأحجار الكريمة.

وأكد أن هذا المتحف يُعد ثمرة جهد وطني كبير بدأ منذ سنوات طويلة، وواجه فترات توقف استمرت أكثر من ست سنوات قبل أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المشروع ومتابعة تنفيذه بنفسه.

وشدد حواس على أن المتحف المصري الكبير سيكون رمزًا حضاريًا ورسالة للعالم بأن مصر تصون تراثها الإنساني، رغم ما تمر به من تحديات اقتصادية، مؤكدًا أن هذا المشروع يُجسّد رؤية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها وآثارها التي تمثل تراث البشرية كلها.

زاهي حواس الآثار المتحف المصري الكبير شخصية فرعونية الملك توت عنخ آمون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

