قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو:أحمد موسى يقترح منح الموظفين والطلاب إجازة الأحد..زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أيقونة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
تحدثت السيدة امال عن أزمتها مع زوج ابنتها وعدم رؤيتها لابنتها، قائلة: " محدش مصدق أني اتحرم من بنتي مرة واحدة بعد زواجها وكنت متوقعة أنها ستكون بجانبي بعد الزواج".



مهنة مُتعبة جدًا.. نجوى فؤاد: الرقص المصري أصله فرعوني.. وتعلمته كأني بذاكر من كتاب|فيديو
تحدّثت الفنانة نجوى فؤاد عن تجربتها الطويلة في عالم الفن والاستعراض، كاشفة عن رؤيتها لمهنة الرقص الشرقي، وأصول الفن المصري، وأبرز المحطات التي شكّلت مسيرتها الفنية، مؤكدة أن الالتزام والاحترام هما سر النجاح الحقيقي في أي مهنة.



شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
في مشهد إنساني مؤثر جمع بين براءة الطفولة وعظمة الموقف الفلسطيني الثابت..  تألقت الطفلة الفلسطينية ريتاج خلال احتفالية “مصر وطن السلام”، ولبى الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبها وقابلها واحتضنها.



حسام عبد الغفار: إطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية 10 نوفمبر
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أبرز نتائج الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، تمثل في إقرار المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في مصر، موضحًا أنها ستُطلق رسميًا خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والتنمية والسكان في العاشر من نوفمبر 2025.أحمد موسى يقترح منح الموظفين والطلاب إجازة الأحد بسبب احتفالية المتحف الكبير
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عدد كبير من رؤساء الدول حول العالم، سيمكثوا في مصر لأكثر من يوم خلال فترة احتفالية المتحف المصري الكبير، موضحا أن مصر تقدم نموذجا حقيقيا وعالميا سنتحدث من خلاله عن الثقافة والقوى الناعمة الحقيقية.



بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
استعرض الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئات المستشفيات والمعاهد التعليمية وشركة ميديافا الطبية لتطوير التركيبات الدوائية، وذلك بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ووزير الصحة.



أحمد موسى: فرحة عامة في مصر باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفرحة تعم جميع أنحاء مصر احتفالًا باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الحدث أصبح مصدر فخر وبهجة لكل المصريين.



زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أيقونة وعي أثري جديد في المجتمع
قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إنّ المتحف المصري الكبير أحدث وعيًا أثريًا واسعًا لدى المصريين، موضحًا أن المواطنين من مختلف الطبقات ينتظرون افتتاحه بشغف كبير، لما يمثله من فخر واعتزاز بتاريخ مصر العريق.



زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيسترد تكلفته خلال عامين فقط
قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إنّ افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل أعظم حملة ترويجية لمصر في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن 500 محطة تليفزيونية عالمية ستنقل الحدث، وهو ما يعادل دعاية قيمتها مليارات الدولارات تقدمها مصر مجانًا للعالم.

نجوى فؤاد وزارة الصحة أحمد موسى المتحف الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يتنقد أداء الاهلي أمام بتروجيت : ليس لدينا خيار سوى تصحيح أخطائنا

مباريات

أبرز مباريات اليوم الخميس 30-10-2025 والقنوات الناقلة

محمد السيد

7 ملايين جنيه.. وائل القباني يكشف كواليس حديثه مع محمد السيد لتجديد عقده

بالصور

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد