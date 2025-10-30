أخبار التوك شو:أحمد موسى يقترح منح الموظفين والطلاب إجازة الأحد..زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أيقونة

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف

تحدثت السيدة امال عن أزمتها مع زوج ابنتها وعدم رؤيتها لابنتها، قائلة: " محدش مصدق أني اتحرم من بنتي مرة واحدة بعد زواجها وكنت متوقعة أنها ستكون بجانبي بعد الزواج".





مهنة مُتعبة جدًا.. نجوى فؤاد: الرقص المصري أصله فرعوني.. وتعلمته كأني بذاكر من كتاب|فيديو

تحدّثت الفنانة نجوى فؤاد عن تجربتها الطويلة في عالم الفن والاستعراض، كاشفة عن رؤيتها لمهنة الرقص الشرقي، وأصول الفن المصري، وأبرز المحطات التي شكّلت مسيرتها الفنية، مؤكدة أن الالتزام والاحترام هما سر النجاح الحقيقي في أي مهنة.





شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي

في مشهد إنساني مؤثر جمع بين براءة الطفولة وعظمة الموقف الفلسطيني الثابت.. تألقت الطفلة الفلسطينية ريتاج خلال احتفالية “مصر وطن السلام”، ولبى الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبها وقابلها واحتضنها.





حسام عبد الغفار: إطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية 10 نوفمبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أبرز نتائج الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، تمثل في إقرار المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في مصر، موضحًا أنها ستُطلق رسميًا خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والتنمية والسكان في العاشر من نوفمبر 2025.أحمد موسى يقترح منح الموظفين والطلاب إجازة الأحد بسبب احتفالية المتحف الكبير

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عدد كبير من رؤساء الدول حول العالم، سيمكثوا في مصر لأكثر من يوم خلال فترة احتفالية المتحف المصري الكبير، موضحا أن مصر تقدم نموذجا حقيقيا وعالميا سنتحدث من خلاله عن الثقافة والقوى الناعمة الحقيقية.





بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية

استعرض الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئات المستشفيات والمعاهد التعليمية وشركة ميديافا الطبية لتطوير التركيبات الدوائية، وذلك بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ووزير الصحة.





أحمد موسى: فرحة عامة في مصر باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفرحة تعم جميع أنحاء مصر احتفالًا باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الحدث أصبح مصدر فخر وبهجة لكل المصريين.





زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أيقونة وعي أثري جديد في المجتمع

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إنّ المتحف المصري الكبير أحدث وعيًا أثريًا واسعًا لدى المصريين، موضحًا أن المواطنين من مختلف الطبقات ينتظرون افتتاحه بشغف كبير، لما يمثله من فخر واعتزاز بتاريخ مصر العريق.





زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيسترد تكلفته خلال عامين فقط

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إنّ افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل أعظم حملة ترويجية لمصر في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن 500 محطة تليفزيونية عالمية ستنقل الحدث، وهو ما يعادل دعاية قيمتها مليارات الدولارات تقدمها مصر مجانًا للعالم.