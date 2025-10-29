شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي

في مشهد إنساني مؤثر جمع بين براءة الطفولة وعظمة الموقف الفلسطيني الثابت.. تألقت الطفلة الفلسطينية ريتاج خلال احتفالية “مصر وطن السلام”، ولبى الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبها وقابلها واحتضنها.

قدمت هدية للرئيس السيسي

أعربت الطفلة ريتاج الفلسطينية التي احتضنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام"، عن سعادتها وفرحتها الغامرة باستجابة الرئيس السيسي لطلبها بأن تراه.



وقالت ريتاج في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" قابلت الرئيس السيسي وكان يوم سعيد جدا وكنت سعيدة للغاية ".



وتابعت ريتاج :" كنت فرحانة جدا بالرئيس السيسي وقدمت هدية للرئيس السيسي عبارة عن وردة وقلب وقلت له بحبك يا عمو السيسي بشكرك إنك وقفت الحرب ".

واكملت ريتاج :" يوم احتفالية وطن السلام كان حلو كتير ".

قعدت يومين تحت الأنقاض

وكشفت الطفلة ريتاج جحا الفلسطينية، كواليه مأساة غزة بسبب الحرب وما حدث معها في الحرب، قائلة:"عندما بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة كان عمري 8 سنوات".



وقالت ريتاج، :" قعدت يومين تحت الأنقاض في غزة بسبب قصف الاحتلال للمنزل المتواجدين فيه ".



وتابعت ريتاج :" الناس طلعوني من تحت الأنقاض وروحت على مستشفى المعمداني "، مضيفة:" أثناء القصف الإسرائيلي لمنزلنا كنا 6 أشخاص وكنا قاعدين بنفطر ".



وأكملت ريتاج :" عملت 3 عمليات في رجلي في غزة وعندما اتيت إلى مصر استكملت رحلة العلاج "، مضيفة:" شفت أختي اللي عمرها عامين بتنحرق واستشهدت في غزة ".

أحمل معي مفتاح الدار في فلسطين

أكدت الطفلة ريتاج جحا الفلسطينية، التي احتضنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام"، أنها تأمل أن تصبح طبيبة أسنان عندما تكبر.

وقالت ريتاج،،: "أحمل معي مفتاح الدار بصفة مستمرة؛ كي أعود إلى داري بعد تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت ريتاج: "إحنا هنرجع على بلادنا وشوارعنا بعد تحرير فلسطين، وأنا بحب أرضي فلسطين".

وأكملت ريتاج: "خلال فترة الحرب لم نذهب إلى المدارس بسبب العدوان الإسرائيلي"، مضيفة: "بقول للعالم كله محدش ينسى أهل فلسطين".