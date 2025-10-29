قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
احترس .. هذه الأطعمة تسبّب حب الشباب
نجوى فؤاد تطمئن جمهورها بعد جراحة دقيقة في العمود الفقري |فيديو
رابط تحديث بيانات تكافل وكرامة 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
قداسة البابا: استقبال الرئيس السيسي لوفد مجلس الكنائس العالمي تكريم كبير من الدولة
يديعوت أحرونوت: أمريكا تجري مُحادثات مع عدة دول لإقناعها بإرسال قوات إلى غزة
المؤشر العالمي للفتوى: بعض التطبيقات الإلكترونية تمثل خطرًا على العقيدة الدينية والقيم الأخلاقية
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي

الطفلة ريتاج
هاني حسين

في مشهد إنساني مؤثر جمع بين براءة الطفولة وعظمة الموقف الفلسطيني الثابت..  تألقت الطفلة الفلسطينية ريتاج خلال احتفالية “مصر وطن السلام”، ولبى الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبها وقابلها واحتضنها.

قدمت هدية للرئيس السيسي 

أعربت الطفلة ريتاج الفلسطينية التي احتضنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام"، عن سعادتها وفرحتها الغامرة باستجابة الرئيس السيسي لطلبها بأن تراه.


وقالت ريتاج في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  قابلت الرئيس السيسي وكان يوم سعيد جدا وكنت سعيدة للغاية ".


وتابعت ريتاج :"   كنت فرحانة جدا بالرئيس السيسي  وقدمت هدية للرئيس السيسي عبارة عن وردة وقلب وقلت له بحبك يا عمو السيسي بشكرك إنك وقفت الحرب ".

واكملت ريتاج :"  يوم احتفالية وطن السلام كان حلو كتير ".

قعدت يومين تحت الأنقاض 

وكشفت الطفلة ريتاج جحا الفلسطينية، كواليه مأساة غزة بسبب الحرب وما حدث معها في الحرب، قائلة:"عندما بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة كان عمري 8 سنوات".


وقالت ريتاج، :" قعدت يومين تحت الأنقاض في غزة بسبب قصف الاحتلال للمنزل المتواجدين فيه ".


وتابعت ريتاج :"   الناس طلعوني من تحت الأنقاض وروحت على مستشفى المعمداني "، مضيفة:" أثناء القصف الإسرائيلي لمنزلنا كنا 6 أشخاص وكنا قاعدين بنفطر ".


وأكملت ريتاج :" عملت 3 عمليات في رجلي في غزة وعندما اتيت إلى مصر استكملت رحلة العلاج "، مضيفة:" شفت أختي اللي عمرها عامين بتنحرق واستشهدت في غزة ".

أحمل معي مفتاح الدار في فلسطين 

أكدت الطفلة ريتاج جحا الفلسطينية، التي احتضنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام"، أنها تأمل أن تصبح طبيبة أسنان عندما تكبر.

وقالت ريتاج،،: "أحمل معي مفتاح الدار بصفة مستمرة؛ كي أعود إلى داري بعد تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت ريتاج: "إحنا هنرجع على بلادنا وشوارعنا بعد تحرير فلسطين، وأنا بحب أرضي فلسطين".

وأكملت ريتاج: "خلال فترة الحرب لم نذهب إلى المدارس بسبب العدوان الإسرائيلي"، مضيفة: "بقول للعالم كله محدش ينسى أهل فلسطين".

