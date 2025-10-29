أحمد موسى يقترح منح الموظفين والطلاب إجازة الأحد بسبب احتفالية المتحف الكبير

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عدد كبير من رؤساء الدول حول العالم، سيمكثوا في مصر لأكثر من يوم خلال فترة احتفالية المتحف المصري الكبير، موضحا أن مصر تقدم نموذجا حقيقيا وعالميا سنتحدث من خلاله عن الثقافة والقوى الناعمة الحقيقية.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، عن إمكانية منح الموظفين والطلاب بالمدارس والجامعات إجازة يوم الأحد المقبل، معلقا: " أحنا كدا كدا مش بناخد إجازة بس بتكلم عن الموظفين والطلاب، والعالم يترقب فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، واليابان سترسل وفد رفيع المستوى.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "يوم السبت المقبل حلقة مهمة لأول مرة المعلومات الكاملة بتفاصيلها وأول صور وفيديوهات معانا وأسرار لم تنشر من قبل بشأن المتحف المصري الكبير، أنا شغال على الموضوع دا من أبريل.. تفاصيل من داخل مركب خوفو والحلقة يوم السبت الساعة 4 ".

وأردف: سنعلن عن دعم الرئيس السيسي لهذا الملف بكافة التفاصيل وتوجيهات ومتابعة الرئيس في حلقة السبت المقبل، وكافة الأمور الواضحة ببيانات وأرقام وتفاصيل رسمية.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: أحنا تاريخ أيوا .. مصر التاريخ بكل فخر .. اللي بنعمله غير مسبوق .. لو في أي مكان تاني هيتكلف المتحف 6 أو 7 مليار دولار.. الحفلة كل تفصيله فيها بتتشاف.

وتابع: الممشى من المتحف إلى الأهرامات سيكون به سيارات جولف ومن يرغب أن يسير بقدمه يسير، هناك مطاعم بالهرم وبالمتحف تطوير كبير في هذه المنطقة .. الممشى ليلا جمال وإبداع".

وذكر الإعلامي أحمد موسى: سيكون هناك تحويلات مرورية وليس إغلاق للطرق".

كما أوضح أن العالم كله كان يتابع بدقة عملية نقل رمسيس إلى المتحف المصري الكبير .. في البلد رجال بتشتغل وقوة وحاجة في منتهى الفخر .. المصريون كلهم لبسوا لبس الفراعنة بالذكاء الاصطناعي".