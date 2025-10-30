سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف

تحدثت السيدة امال عن أزمتها مع زوج ابنتها وعدم رؤيتها لابنتها، قائلة: " محدش مصدق أني اتحرم من بنتي مرة واحدة بعد زواجها وكنت متوقعة أنها ستكون بجانبي بعد الزواج".



واسترسلت خلال حوارها ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل،:" اتحرمت من بنتي لمدة عام ونصف"، اتخطبت لزوجها لمدة شهرين فقط ووالدها كان رافض زواجها لأنه اكتشف حقيقة زوجها وأنه كان متزوج من قبل".

ولفتت إلى أن زوجها أدرك طبع وحقيقة زوج ابنتها ورفض الزواج لتلك الأمور، متابعة: بعد وفاة زوجي بالسرطان تفاجئت بأنها تواصلت مع زوجها مرة أخرى وأصرت على الزواج منه.

ونوهت بأنها لا تعلم أي شئ عن ابنتها منذ زواجها، وتفاجئت بأنها أنجبت من صديقة لها.