بطلوا نهش في لحم بعض.. نهال طايل تعلن تضامنها مع إلهام شاهين

تضامنت الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد مع الفنانة إلهام شاهين بعد تعرضها لهجوم كبير خلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، منوهة أن إلهام شاهين تعرضت لموقف محرج عقب تطاير فستانها بسبب الهواء.

وأكدت نهال طايل خلال تقديمها برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أن ما حدث معها أمر قدري ولم يكن بيدها، حيث أنها كانت ترتدي مشد بلون الجسم تحت الملابس، مرددة :اللي حصل مع إلهام شاهين والنهش فيها، والتوعّد ليها بالنار وبالقسوة.. أنا كواحدة ست مش هقول إني زعلت، لكن دعيت لها إنها تتخطى الموضوع ده الست مكانتش عريانة، نازلة لابسه فستان وتحته مشد كان نفس لون جسمها.. ليه بهدلتوها؟".

وأشارت نهال طايل إلى أنها لم تنزعج من تعليقات الرجال بقدر انزعاجها من النساء، قائلة إنهن فئة واحدة وكان من المفترض أن يدافعن عن بعضهن البعض: "الموضوع طبيعي، ممكن يحصل لأي عروسة ويجروا أصحابها عليها عشان يستروها.. بقينا ننهش في لحم بعض ليه؟ طيب الستات اشتركوا في ده ليه؟".

واختتمت نهال طايل حديثها مؤكدة أن من قام بتصوير الفيديو رجل، لكنه لم يدرك حجم الضرر الذي تسبب به لإلهام شاهين، موضحة أن ما حدث لم يكن مقصودًا على الإطلاق، مضيفة: “أنا شوفت قسوة مفرطة جدًا، وما شفتش ستر ولا دين ولا جدعنة واللي بيتكلم عن الدين لازم يطبقه أولًا.”

كنت لابسة شورت.. تعليق من إلهام شاهين على واقعة رفع الفستان بسبب الهواء

ردت الفنانة إلهام شاهين على الجدل الذى حدث بسبب تداول رواد السوشيال ميديا لقطات لها أثناء تطاير فستانها على هامش حضورها الدورة الثامنة من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأعربت إلهام شاهين عن استيائها الشديد من الموقف ، وقالت إلهام شاهين خلال لقاءها مع et بالعربي: “أنا أكيد طبعا بضايق ليه التنمر دا ودا مش شيء مقصود ولا أنا نازلة بفستان عريان دا شيء قدري إن الفستان طار فى الهوي وأنا المفروض أعمل إيه دى كانت لحظة وانا مسكت الفستان وبيقولوا انى مكنتش لابسة حاجة تحتيه لاء أنا كنت لابسة تحتيه شورت لحد الركبة وشراب كولون”.

واستكملت إلهام شاهين ، معلقة: "اللى بيصور عمل slow motion بلا اخلاق ولا ضمير ونزل صور عشان خاطر بس التريند احنا بنعاني من اللى ماسكين موبيلات لكن كل الموجود هنا صحافة والمفروض صحافة محترمة ليه بيخلقولنا غلطة انا حتى لو عندي غلطة داري عليا.

إلهام شاهين توجه رسالةالقائمين على مهرجان الجونة

وجهت الفنانة الهام شاهين الشكر لجميع القائمين على مهرجان الجونة، بعد ختام الدورة الثامنة مساء أمس الجمعة.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «آخر ليلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.. الدورة التامنة من أهم وأقوى الدورات.. فعاليات مكثفه جدا كل يوم ما بين ندوات ومناقشات ومعارض وعروض أفلام.. حقيقي كل شئ منظم على أعلى مستوى».

وأضافت: «شكرا للإخوة الأصدقاء الغاليين سميح ونجيب ساويرس.. شكرا للصديق عمرو منسي وكل فريق العمل معه.. شكرا ماريان خورى.. شكرا لكل الجنود المجهولة وراء الكواليس على مجهودهم الكبير.. برافو جدا.. وإن شاء الله نلتقي دايما على خير.. وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق».