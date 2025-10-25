كنت لابسة شورت.. تعليق من إلهام شاهين على واقعة رفع الفستان بسبب الهواء

ردت الفنانة إلهام شاهين على الجدل الذى حدث بسبب تداول رواد السوشيال ميديا لقطات لها أثناء تطاير فستانها على هامش حضورها الدورة الثامنة من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأعربت إلهام شاهين عن استيائها الشديد من الموقف ، وقالت إلهام شاهين خلال لقاءها مع et بالعربي: “أنا أكيد طبعا بضايق ليه التنمر دا ودا مش شيء مقصود ولا أنا نازلة بفستان عريان دا شيء قدري إن الفستان طار فى الهوي وأنا المفروض أعمل إيه دى كانت لحظة وانا مسكت الفستان وبيقولوا انى مكنتش لابسة حاجة تحتيه لاء أنا كنت لابسة تحتيه شورت لحد الركبة وشراب كولون”.

واستكملت إلهام شاهين ، معلقة: "اللى بيصور عمل slow motion بلا اخلاق ولا ضمير ونزل صور عشان خاطر بس التريند احنا بنعاني من اللى ماسكين موبيلات لكن كل الموجود هنا صحافة والمفروض صحافة محترمة ليه بيخلقولنا غلطة انا حتى لو عندي غلطة داري عليا.

إلهام شاهين توجه رسالةالقائمين على مهرجان الجونة

وجهت الفنانة الهام شاهين الشكر لجميع القائمين على مهرجان الجونة، بعد ختام الدورة الثامنة مساء أمس الجمعة.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «آخر ليلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.. الدورة التامنة من أهم وأقوى الدورات.. فعاليات مكثفه جدا كل يوم ما بين ندوات ومناقشات ومعارض وعروض أفلام.. حقيقي كل شئ منظم على أعلى مستوى».

وأضافت: «شكرا للإخوة الأصدقاء الغاليين سميح ونجيب ساويرس.. شكرا للصديق عمرو منسي وكل فريق العمل معه.. شكرا ماريان خورى.. شكرا لكل الجنود المجهولة وراء الكواليس على مجهودهم الكبير.. برافو جدا.. وإن شاء الله نلتقي دايما على خير.. وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق».