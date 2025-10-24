إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان الجونة السينمائي

أطلت النجمة إلهام شاهين بإطلالة مميزة خلال حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستانًا أسود طويلًا أضفى عليها مظهرًا راقيًا وكلاسيكيًا.

ونسّقت شاهين الإطلالة مع قفازات سوداء أنيقة، ما منحها طابعًا من الفخامة والتميز، بينما اختارت مجوهرات لافتة تضم عقدًا وحلقًا وخاتمًا بتصميم بسيط يجمع بين الرقي والبساطة في الوقت نفسه.

نجوم الفن يتألقون في ليلة الختام

شهدت السجادة الحمراء لحفل الختام حضورًا واسعًا لنجوم السينما من مصر والعالم العربي، من بينهم عمرو يوسف وكندة علوش، نيللي كريم، أحمد مالك، وهنا شيحة، الذين لفتوا الأنظار بإطلالاتهم المميزة وعدسات المصورين التي وثّقت اللحظات.

أجواء احتفالية وإعلان الجوائز

تتواصل فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء فنية احتفالية، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمخرجين والمنتجين والنقاد، إلى جانب حضور ضيوف عالميين، حيث يتم الإعلان عن الجوائز الرسمية في مسابقات المهرجان المختلفة.

مهرجان الجونة.. ثمانية أعوام من النجاح والإبداع

يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثامنة انطلق في 16 أكتوبر ويُختتم اليوم 24 أكتوبر، بعد أن قدّم تجربة سينمائية غنية ومتنوعة شملت عروض أفلام من مختلف أنحاء العالم، وجلسات حوارية وورش عمل تناولت قضايا صناعة السينما وتطورها في العالم العربي.