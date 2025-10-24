أحمد سعد يشعل الأجواء في ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

أشعل الفنان أحمد سعد الأجواء فور دخوله حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على أنغام "ايه اليوم الحلو ده" وسط تفاعل كبير من الفنانين والحاضرين.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد ثلاث أغنيات خلال الحفل من بينهم أغنية مكتوبة ومصورة مخصوصاً من أجل المهرجان وشارك فيها عدد كبير من النجوم والنجمات.

تختتم الليلة الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بعد أيام طويلة مليئة بالفعاليات المتتالية والندوات وعروض الأفلام المشاركة في المسابقات المختلفة.

شهد مهرجان الجونة هذا العام إقبال كبير من الجمهور والنجوم الذي حرصوا على حضور الفعاليات والمرور على السجادة الحمراء بإطلالات براقة بشكل يومي.

ومن أبرز حضور المهرجان كانت الفنانة يسرا التي تم الاحتفاء بمرور 50 عاماً على انطلاقتها الفنية والسينمائية وأقيم لها معرضاً يضم مقتنيات وصور وفيلم توثيقي عن تاريخها السينمائي.

كما تم تكريم الفنانة منة شلبي وأقيم ندوة لها حضرها العديد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين وليلى علوي ويسرا ولبلبة وحسين فهمي ومحمود حميدة وأحمد السعدني وغيرهم.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي أمس عن الفائزين بجائزتي " نتباك - NETPAC" وجائزة "فيبريسي - FIPRESCI" خلال حفل ختام منصة سيني جونة لدعم وتمويل المشاريع السينمائية، في احتفالية تكرّم السينما الآسيوية وتُبرز الأعمال الأولى المتميزة ضمن الاختيارات الرسمية للمهرجان، بالتوازي مع إعلان المشاريع الفائزة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.