بفستان أسود راقي..إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، بإطلالتها المحتشمة خلال فعاليات مهرجان الجونة، والتي نالت إعجاب محبيها على السوشيال ميديا، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بالشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وإليكم صور إلهام شاهين