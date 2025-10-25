قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم حزب الوطنيين الفرنسي يهاجم ماكرون بسبب دعمه العسكري لأوكرانيا
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان أسود راقي..إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة

الهام شاهين
الهام شاهين
يارا أمين

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، بإطلالتها المحتشمة خلال فعاليات مهرجان الجونة، والتي نالت إعجاب محبيها على السوشيال ميديا، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بالشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وإليكم صور إلهام شاهين 

الفنانة إلهام شاهين فيسبوك مهرجان الجونة السوشيال ميديا فستان طويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

ترشيحاتنا

رينو كليو 2026

مواصفات رينو كليو 2026 الجديدة كليًا .. وسعرها عالميًا

سيارة

مواصفات أحدث سيارة لفولكس فاجن العالمية

شواحن سيارات كهربائية

وضع حجر الأساس لأول مصنع شواحن سيارات كهربائية في الشرق الأوسط

بالصور

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

من منصة أمازون العالمية لشاشات التليفزيون.. عرض جولة أخيرة لـ أحمد السقا على mbc

بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد