زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
إخلاء سبيل مصطفى يونس في بلاغ محمود الخطيب بضمان محل الإقامة
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع بغزة مع مدير السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صعبة حتى في الشتاء.. أكلات تسبب رائحة العرق الكريهة وأخرى تعالجها

رائحة العرق
رائحة العرق
اسماء محمد

يعاني بعض الأشخاص من استمرار ظهور رائحة العرق الكريهة حتى في فصل الشتاء، رغم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

ووفقا لما جاء في موقع vinmec يجب الابتعاد عن بعض الأطعمة التى تسبب رائحة العرق الكريهة وفي نفس الوقت الالتزام بتناول الأطعمة التى تعمل على تقليلها.

أطعمة تسبب رائحة العرق 


تجنب الأطعمة التي تسبب التعرق
تؤثر الخيارات الغذائية بشكل كبير على إفراز العرق تحت الإبط وإذا كنت تعاني من فرط التعرق، قلل أو تجنب تناول الأطعمة التالية التي تسبب التعرق:

الأطعمة المصنعة
الكحول والبيرة
الثوم والبصل،
الأطعمة الغنية بالدهون
الكافيين
الأطباق الحارة أو الساخنة
والبوظة
 

أطعمة تقلل تعرق الإبط


أضف إلى نظامك الغذائي أطعمة لا تُسبب اضطرابات في الهضم أو تُحفز الجهاز العصبي بشكل مفرط ومن أمثلة الأطعمة التي تُقلل من التعرق:

ماء
الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل منتجات الألبان والجبن)
اللوز
الموز
رغوة الحليب
الفواكه والخضروات ذات المحتوى المائي العالي (مثل البطيخ والعنب والشمام والبروكلي والسبانخ والقرنبيط والفلفل الحلو والباذنجان والملفوف الأحمر)
زيت الزيتون
دقيق الشوفان
الشاي الأخضر
البطاطا الحلوة.
 

