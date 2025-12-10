صعبة حتى في الشتاء.. أكلات تسبب رائحة العرق الكريهة وأخرى تعالجها

يعاني بعض الأشخاص من استمرار ظهور رائحة العرق الكريهة حتى في فصل الشتاء، رغم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

ووفقا لما جاء في موقع vinmec يجب الابتعاد عن بعض الأطعمة التى تسبب رائحة العرق الكريهة وفي نفس الوقت الالتزام بتناول الأطعمة التى تعمل على تقليلها.

أطعمة تسبب رائحة العرق



تجنب الأطعمة التي تسبب التعرق

تؤثر الخيارات الغذائية بشكل كبير على إفراز العرق تحت الإبط وإذا كنت تعاني من فرط التعرق، قلل أو تجنب تناول الأطعمة التالية التي تسبب التعرق:

الأطعمة المصنعة

الكحول والبيرة

الثوم والبصل،

الأطعمة الغنية بالدهون

الكافيين

الأطباق الحارة أو الساخنة

والبوظة



أطعمة تقلل تعرق الإبط



أضف إلى نظامك الغذائي أطعمة لا تُسبب اضطرابات في الهضم أو تُحفز الجهاز العصبي بشكل مفرط ومن أمثلة الأطعمة التي تُقلل من التعرق:

ماء

الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل منتجات الألبان والجبن)

اللوز

الموز

رغوة الحليب

الفواكه والخضروات ذات المحتوى المائي العالي (مثل البطيخ والعنب والشمام والبروكلي والسبانخ والقرنبيط والفلفل الحلو والباذنجان والملفوف الأحمر)

زيت الزيتون

دقيق الشوفان

الشاي الأخضر

البطاطا الحلوة.

