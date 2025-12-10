لازم تعرفها.. أعراض غير متوقعة تكشف سرطان الرئة

يعد مرض سرطان الرئة من أخطر الأمراض التي تهدد الانسان حيث أنه من أكثر أنواع الأورام المسببه للوفالزه من المهم اكتشافه في المراحل المبكر ة

ووفقا لما جاء في موقع الجمعية الأمريكية للسرطان نكشف

أعراض سرطان الرئة قبل وبعد انتشاره في الجسم.

الاعراض الأكثر شيوعا لسرطان الرئة

سعال لا يزول أو يزداد سوءًا

سعال مصحوب بالدم أو البلغم بلون الصدأ (البصاق أو البلغم)

ألم في الصدر غالبًا ما يزداد سوءًا مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك



بحة في الصوت

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المبرر

ضيق في التنفس

الشعور بالتعب أو الضعف

التهابات مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي التي لا تزول أو تستمر في التكرار

بداية جديدة للصفير



علامات سرطان الرئة المنتشر



إذا انتشر سرطان الرئة إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد يسبب هذه الأعراض:

آلام العظام (مثل الألم في الظهر أو الوركين)

تغيرات في الجهاز العصبي (مثل الصداع، أو الضعف أو خدر الذراع أو الساق، أو الدوخة، أو مشاكل التوازن، أو النوبات)، من انتشار السرطان إلى المخ

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، نتيجة انتشار السرطان إلى الكبد

تورم الغدد الليمفاوية (مجموعة خلايا الجهاز المناعي) مثل تلك الموجودة في الرقبة أو فوق الترقوة