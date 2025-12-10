قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها
مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
هيئة الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %
الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار
المصري عباس الجمل يفوز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2025
موقف محمد صلاح من المشاركة في مواجهة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي
مرأة ومنوعات

لازم تعرفها.. أعراض غير متوقعة تكشف سرطان الرئة

سرطان الرئة
سرطان الرئة
اسماء محمد

يعد مرض سرطان الرئة من أخطر الأمراض التي تهدد الانسان حيث أنه من أكثر أنواع الأورام المسببه للوفالزه من المهم اكتشافه في المراحل المبكر ة

ووفقا لما جاء في موقع الجمعية الأمريكية للسرطان  نكشف
أعراض سرطان الرئة قبل وبعد انتشاره في الجسم.

الاعراض الأكثر شيوعا لسرطان الرئة

سعال لا يزول أو يزداد سوءًا
سعال مصحوب بالدم أو البلغم بلون الصدأ (البصاق أو البلغم)
ألم في الصدر غالبًا ما يزداد سوءًا مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك


بحة في الصوت
فقدان الشهية
فقدان الوزن غير المبرر
ضيق في التنفس
الشعور بالتعب أو الضعف
التهابات مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي التي لا تزول أو تستمر في التكرار
بداية جديدة للصفير


علامات سرطان الرئة المنتشر


إذا انتشر سرطان الرئة إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد يسبب هذه الأعراض:

آلام العظام (مثل الألم في الظهر أو الوركين)
تغيرات في الجهاز العصبي (مثل الصداع، أو الضعف أو خدر الذراع أو الساق، أو الدوخة، أو مشاكل التوازن، أو النوبات)، من انتشار السرطان إلى المخ
اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، نتيجة انتشار السرطان إلى الكبد
تورم الغدد الليمفاوية (مجموعة خلايا الجهاز المناعي) مثل تلك الموجودة في الرقبة أو فوق الترقوة

سرطان الرئة أعراض سرطان الرئة الرئة مرض سرطان الرئة

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

