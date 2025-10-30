مهنة مُتعبة جدًا.. نجوى فؤاد: الرقص المصري أصله فرعوني.. وتعلمته كأني بذاكر من كتاب|فيديو

تحدّثت الفنانة نجوى فؤاد عن تجربتها الطويلة في عالم الفن والاستعراض، كاشفة عن رؤيتها لمهنة الرقص الشرقي، وأصول الفن المصري، وأبرز المحطات التي شكّلت مسيرتها الفنية، مؤكدة أن الالتزام والاحترام هما سر النجاح الحقيقي في أي مهنة.

وأوضحت نجوى فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية، نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة: "مهنة الرقص متعبة جدًا، ولكن اللي يلتزم فيها ويحترمها، تحترمه.. أنا كنت بحترم اللبس، وأحترم أداء الحركة، وأحترم تعاملي مع الناس، وتعاملي مع الفرقة الموسيقية، وأذني موسيقية، وعارفة الطبقات.. أحمد فؤاد حسن الحقيقة دعمني بالنوتة الموسيقية، دعمني بلعب البيانو، دعمني بحاجات كتير جدًا أفادتني كتير جدًا، الله يرحمه".

وأضافت نجوى فؤاد، مشيرة إلى أن تعلمها للفنون كان يتم بدقة وبحث مستمر: "أحمد فؤاد حسن كان يفرجني على الغوازي يقول لي: (ده الرقص المصري، ده اللبس الغازية المصرية، وبعد كده انتقل للأندلسي، فكل ده كنت بذاكره كأني بذاكر من كتاب".

وتحدّثت عن خصوصية الفن المصري وتميزه عن باقي الفنون حول العالم، قائلة: "الفن المصري أصله فرعوني، وبعدين كل بلد مثل فلسطين وبلاد الشام، تلاقي الدبكة، في إسبانيا تلاقي الإسبانيولي، تروحي أمريكا تلاقي البلوز والجاز.. فكل بلد لها الطابع بتاعها".

وفي سياق الحديث، استرجعت الفنانة نجوى فؤاد إحدى أهم لحظات مسيرتها الفنية التي لا تزال تعيش بداخلها حتى اليوم، قائلة: "عملت حفلة في (ألبرت هول) لما أخذت أسطوانة من الأستاذ عبد الوهاب الله يرحمه.. أخذت الأسطوانة البلاتينية بتاع (قمر 14)، عملت هناك الاستعراض اللي عملوه لي (قمر 14).. فكان ده نقطة تحول في حياتي كبيرة جدًا.. كان مكنش حد يقدر يخش، يقف على باب (ألبرت هول)".