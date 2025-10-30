قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مهنة مُتعبة جدًا.. نجوى فؤاد: الرقص المصري أصله فرعوني.. وتعلمته كأني بذاكر من كتاب|فيديو

الفنانة نجوى فؤاد
الفنانة نجوى فؤاد
إسراء صبري

تحدّثت الفنانة نجوى فؤاد عن تجربتها الطويلة في عالم الفن والاستعراض، كاشفة عن رؤيتها لمهنة الرقص الشرقي، وأصول الفن المصري، وأبرز المحطات التي شكّلت مسيرتها الفنية، مؤكدة أن الالتزام والاحترام هما سر النجاح الحقيقي في أي مهنة.

وأوضحت نجوى فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية، نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة: "مهنة الرقص متعبة جدًا، ولكن اللي يلتزم فيها ويحترمها، تحترمه.. أنا كنت بحترم اللبس، وأحترم أداء الحركة، وأحترم تعاملي مع الناس، وتعاملي مع الفرقة الموسيقية، وأذني موسيقية، وعارفة الطبقات.. أحمد فؤاد حسن الحقيقة دعمني بالنوتة الموسيقية، دعمني بلعب البيانو، دعمني بحاجات كتير جدًا أفادتني كتير جدًا، الله يرحمه".

وأضافت نجوى فؤاد، مشيرة إلى أن تعلمها للفنون كان يتم بدقة وبحث مستمر: "أحمد فؤاد حسن كان يفرجني على الغوازي يقول لي: (ده الرقص المصري، ده اللبس الغازية المصرية، وبعد كده انتقل للأندلسي، فكل ده كنت بذاكره كأني بذاكر من كتاب".

وتحدّثت عن خصوصية الفن المصري وتميزه عن باقي الفنون حول العالم، قائلة: "الفن المصري أصله فرعوني، وبعدين كل بلد مثل فلسطين وبلاد الشام، تلاقي الدبكة، في إسبانيا تلاقي الإسبانيولي، تروحي أمريكا تلاقي البلوز والجاز.. فكل بلد لها الطابع بتاعها".

وفي سياق الحديث، استرجعت الفنانة نجوى فؤاد إحدى أهم لحظات مسيرتها الفنية التي لا تزال تعيش بداخلها حتى اليوم، قائلة: "عملت حفلة في (ألبرت هول) لما أخذت أسطوانة من الأستاذ عبد الوهاب الله يرحمه.. أخذت الأسطوانة البلاتينية بتاع (قمر 14)، عملت هناك الاستعراض اللي عملوه لي (قمر 14).. فكان ده نقطة تحول في حياتي كبيرة جدًا.. كان مكنش حد يقدر يخش، يقف على باب (ألبرت هول)".

نجوى فؤاد الفنانة نجوى فؤاد مهنة الرقص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

محافظ دمياط يشارك بالجلسة الختامية لقمة مدن آسيا والمحيط الهادى بدبى

فصل الكهرباء للصيانة

اليوم.. فصل الكهرباء عن 13 قرية ومنطقة في كفر الشيخ

اعتماد المخطط التفصيلى للعلمين

أخبار مطروح| الدفع بوجوه جديدة فى حركة المحليات.. واعتماد المخطط التتفصيلي لمدينة العلمين

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد