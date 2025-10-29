نجوى فؤاد تطمئن جمهورها بعد جراحة دقيقة في العمود الفقري |فيديو

طمأنت الفنانة نجوى فؤاد جمهورها على حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري لعلاج الغضروف داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت نجوى فؤاد خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، إنها تلتزم حاليًا بالراحة التامة بأمر من الطبيب المعالج، الذي أوصى بعدم الحركة نهائيًا خلال الفترة الحالية، موضحة أنه تم تثبيت بعض الفقرات في الظهر ضمن خطة العلاج التي تخضع لها.

وأعربت الفنانة القديرة عن امتنانها لكل من سأل عنها واطمأن على حالتها الصحية، مؤكدة أن الدعم الذي تلقته من جمهورها وزملائها ساعدها على تجاوز المرحلة الأولى من العلاج.