نجوى فؤاد: كنت مشغولة بالنجاح وإثبات الذات والآن أطلب حياة كريمة فقط

تحدثت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد عن مسيرتها الفنية الطويلة، كاشفة عن التغير الكبير في نظرتها للحياة بين الماضي والحاضر، مشيرة إلى أنها في بداية مشوارها كانت منشغلة بتحقيق النجاح وإثبات الذات، بينما أصبحت اليوم تطلب فقط أن تعيش حياة كريمة ومستورة حتى آخر لحظة من عمرها.

وقالت فؤاد، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، إنها في بداياتها كانت تسعى دائمًا لتقديم كل ما هو جديد ومختلف في عالم الفن، مضيفة:«كان شغلني إني أنجح وأثبت وجودي، وأقدم الجديد، وكان في زمني اللي بقدمه ده جديد، الناس ما شافوش قبل كده».

وأوضحت أن ما قدمته لفت أنظار النقاد والجمهور في وقت كان فيه الفن عشقا مشتركا بين جميع طبقات المجتمع، قائلة: «الفن زمان كان كل الناس بتحبه.. الغني والفقير والمتوسط، دلوقتي بقى أحزاب، كل واحد ليه نوع بيحبه».

ولفتت إلى أنها ستخضع لعملية جراحية جديدة في الركبة غدًا الخميس في نفس المستشفى الذي أجرت به جراحة العمود الفقري، وتحت إشراف نفس الفريق الطبي.

واسترسلت: حالتي الصحية الحالية تعود إلى الإجهاد البدني الكبير الذي تعرضت له على مدار سنوات طويلة من العمل في الرقص والاستعراضات.