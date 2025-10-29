بعد تدهور حالتها الصحية.. نجوى فؤاد تستعد لجراحة خطيرة بالعمود الفقري

نجوى فؤاد تروي لحظات الهروب من الزواج القسري: "كان عندي 13 سنة وماما ماتت وأنا رضيعة"



نجوى فؤاد تفجر مفاجأة: عدّلوا شهادة ميلادي عشان أتجوز وأكمل رقص



أكدت الفنانة نجوى فؤاد أنها تمر حاليًا بظروف صحية صعبة، إذ تستعد خلال الأيام المقبلة لإجراء عملية جراحية في فقرات الظهر بعد معاناة طويلة من آلام شديدة، موضحة أن هناك تآكلًا في الفقرات بمنطقة الرقبة اليسرى، بينما كانت قد خضعت سابقًا لتركيب مفصل في الركبة اليمنى.



وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، أوضحت نجوى فؤاد أنها استطاعت أن تغير شكل الرقص الشرقي بأسلوبها الخاص والمميز، مشيرة إلى أن موهبتها هبة من الله، وأنها درّبت نفسها داخل الفرقة القومية الاستعراضية، لتصقل مهارتها بالاجتهاد والممارسة، رافضة فكرة الزواج المبكر والدراسة التقليدية لتتفرغ للفن.



كما كشفت نجوى فؤاد أنها واجهت ضغوطًا في طفولتها، حيث أجبرها والدها على الزواج وهي في الثالثة عشر من عمرها من رجل يكبرها سنًا، لكنها رفضت هذا الزواج وهربت من المنزل إلى القاهرة ولم تكن تملك سوى عشرة جنيهات فقط، مردفة أن والدتها فلسطينية الأصل وتوفيت وهي في عمر سبعة أشهر فقط.



واختتمت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد حديثها قائلة إنها من أجل الاستمرار في مجال الرقص كانت ممنوعة من العمل في الأماكن التي تُقدَّم فيها الخمور نظرًا لعدم وجود وليّ أمر آنذاك، ما اضطرها إلى الزواج من الموسيقار أحمد فؤاد حسن في سن صغيرة، مشيرة إلى أنه تم تعديل تاريخ ميلادها في الأوراق الرسمية حتى تتمكن من الزواج ومواصلة مسيرتها الفنية.