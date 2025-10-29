وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض

أُعلن اليوم عن وفاة الفنان الشاب بهاء خليل، نجم برنامج ذا فويس ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه.

ونعاه عدد كبير من أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة عبّرت عن صدمتهم الكبيرة بفقدانه المفاجئ، مشيرين إلى طيبته وحضوره الإنساني والفني اللافت.



وكان الراحل بهاء خليل يستعدّ لإطلاق عملٍ غنائي جديد وكان من المقرّر الكشف عن تفاصيلها وموعد صدورها خلال الأيام المقبلة.

خبر الوفاة شكّل صدمة كبيرة لفريق العمل الذي كان يرافقه في تحضيرات المشروع، إذ وصفه أحد المقربين بأنه كان “يعيش لحظة شغفٍ حقيقية، متحمّسًا لتقديم شيء جديد يحمل بصمته الخاصة”.

ولم تُعلن بعد التفاصيل الرسمية حول أسباب الوفاة أو موعد التشييع والعزاء، فيما عبّر ناشطون عبر مواقع التواصل عن حزنهم العميق لرحيل صوتٍ شاب واعد كانت مسيرته في بدايتها.

بهاء محمد خليل كان أحد المشتركين السابقين في برنامج ذا فويس The Voice بالموسم الخامس، من فريق الفنان محمد حماقي.