مُني زكي ضيفة أولي حلقات برنامج"عندك وقت مع عبلة.. السبت

تُطلق شاشة "MBC مصر"، مساء السبت المُقبل البرنامج الجديد "عندك وقت مع عبله"، وهو برنامج حواري في إطار غير تقليدي تستقبل فيه عبله سامي، نُخبة من أبرز نجوم الصف الأول حيث تدعوهم لفتح قلوبهم والتعرف عن قرب على اللحظات اﻟﺣﻠوة والأوقات الصعبة.

تغوص عبلة في قلب وعقل الضيف من خلال فقرتين، الأولى ﻋﺑﺎرة ﻋن خمس ﺻﻧﺎدﯾﻖ بها أسئلة ﻋن اﻟوﻗت ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛل ﺿﯾف ﺗﺷﻣل اﻟﻧﺟﺎح، اﻟﺗﺣدﯾﺎت، اﻟﺣب، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟطﻔوﻟﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎرات، واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺋﻠﺔ ﻋن ﺣﻛم اﻟﻌﻘل او اﻟﻘﻠب ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺳيتم عرضها ﻟﻠﺿﯾف، وﻧُتابع هل ﺳﯾﺣﻛم على المواقف بعقله او ﺑﻘﻠبه، ويختتم الضيف الحلقة بتوجيه رﺳﺎﻟﺔ لنفسه ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل.



يستقبل برنامج "عندك وقت مع عبله"، في أولي حلقاته النجمة مُني زكي حيث تعيش لحظات مُختلفة تفتح فيها صندوق حكاياتها وتتحدث بصورة عفوية عن الكثير من جوانب تجربتها الفنية والشخصية، ومراحل اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﺣب واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ.

ويستقبل البرنامج خلال الحلقات المُقبلة نُخبه من أبرز النجوم منهم يسرا، عمرو يوسف، خالد النبوي، أمينة خليل، ظافر العابدين، هند صبري، أحمد فهمي، كنده علوش، شيرين رضا، طارق العريان، تامر حبيب، وآخرين.