ماذا قالت هند عاكف عن افتتاح المتحف الكبير (فيديو)

أعربت الفنانة هند عاكف عن سعادتها وفخرها باقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر الجاري، وسط حضور مرتقب لعدد كبير من القادة السياسيين ونجوم الفن.

وقالت هند عاكف في تصريحات لـ “صدى البلد”: "إن شاء الله يكون أحلى افتتاح في الدنيا، وتبقى حاجة جميلة وأحلى صرح .. ده حدث عالمي وشيء و مصر هي الحضارة مصر جميلة فعلا الي بني مصر كان حلواني "



ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أكبر وأهم المشاريع الثقافية في العالم، إذ يضم كنوز الحضارة المصرية القديمة في صرح عالمي يعكس عظمة التاريخ المصري أمام العالم.