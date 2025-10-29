قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
الجارحي يعلن توجيه نفقات حملته الانتخابية لصالح تطوير مستشفى الفيوم العام
برلماني: السياحة الصحية ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
حزن في الأقصر.. الصور الأولى لضحايا الصعق الكهربائي بقنا
مصرع 4 أشخاص بصعق كهربائي أثناء عملهم بمزرعة في قنا
المالية: 6 فئات من العملات التذكارية لتخليد افتتاح المتحف المصري الكبير
الطفلة ريتاج الفلسطينية: أحمل معي مفتاح الدار لأعود إليها بعد تحرير أراضينا
بلاغ لفحص فيديوهات مخلة للمغنية رحمة محسن.. تفاصيل
الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة البنك الأهلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

بلاغ لفحص فيديوهات مخلة للمغنية رحمة محسن.. تفاصيل

تقى الجيزاوي

تقدم محام بالنقض ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة رحمة محسن، يتهمها: بالتحريض على الفسق والفجور - والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة.

وأوضح في شكواه: "المشكو ضدها قد قامت بتصوير نفسها وهي تقوم بممارسه الجنس مع آخر وكانت تعلم بتصويرها على وجه يقيني لا يقبل الشك والتاويل".

وتصدرت الفنانة رحمة محسن مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد تسريب قسيمة زواج سري من رجل اعمال شهير  ، وتداولت الأقوال بأن الانفصال تم بشكل رسمي منذ فترة كبيرة بجانب تسريب عدة فيديوهات خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي وإثباتات منسوبة إليها.

وحتى الآن لم تصدر رحمة محسن أى بيان رسمي أو رد حاسم لوقف هذا الجدل .

نقيب المهن الموسيقية يضع حل لأزمة رحمة محسن

وعلم موقع “صدي البلد” من مصادره الخاصة، أن نقابة المهن الموسيقية بدأت بالفعل فى وضع حل لهذه الأزمة وذلك بعد ان تواصل نقيب الموسيقيين مصطفي كامل مع الفنانة رحمة محسن ، حتى لا يتفاقم الأمر.

رحمة محسن تدخل عالم التمثيل بمسلسل “علي كلاي

وكانت أعلنت المطربة رحمة محسن دخولها عالم التمثيل للمرة الأولى، من خلال مشاركتها في مسلسل «علي كلاي» الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

ويأتي دخول رحمة مجال التمثيل بعد النجاح الذي حققته العام الماضي كمطربة، من خلال أغنيتها الشهيرة «أنا الزمان ياما دغدغني» التي قُدمت ضمن أحداث مسلسل «فهد البطل»، والتي لاقت انتشارًا واسعًا وقت عرضها.

ويعد «علي كلاي» ليس التعاون الأول بين رحمة محسن وأحمد العوضي، ولكن هذه المرة من خلال التمثيل، وسط توقعات بأن يحقق العمل حضورًا قويًا في موسم رمضان المقبل.

