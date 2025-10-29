هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

بدأ العد التنازلي ونحن ننتظر والعالم أجمع يترقبنا ويترقب الحدث الأكبر فى العالم ، حدث طال انتظاره منذ سنوات ونحن نتأهب لهذا اليوم، ومنذ أن بدأ العد التنازلي وانظار العالم تتجه نحونا. فإن العالم كله يرهب الزمان، ولكن الزمان نفسه يرهب الحضارة المصرية القديمة

ملوك العالم بناة الأهرامات حكمتم العالم أذهلتم التاريخ خلقتم حضارة عظيمة لم ولن تندثر أبداً .

فعندما كان العالم يعيش فى الخرافات والجهل والظلمات كانت مصر تسطر أمجاد العلم والتاريخ وشمس الحضارة تشرق وتنير العالم بأسره.

الجميع فى اشتياق لهذا الحدث واليوم الذي يتم فيه افتتاح اكبر متحف فى العالم متحف يضم أثار أعظم وأقدم حضارة فى العالم فإذا كانت احتفالية نقل المومياوات فى عام 2021 قد أبهرت العالم أجمع فماذا عن افتتاح المتحف المصري الكبير الذى يضم كنوز وتاريخ حضارة تثير أطماع الجميع حضارة 7 الف سنة .

تجرى التحضيرات بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية للاستعداد ليوم السبت المرتقب.

وقد أعلنت محافظة الجيزة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الفيوم بالكامل، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف الكبير.

أعمال التطوير التى قد شملت رصف وتجميل وإنارة الطرق، في أفضل صورة استعداداً لاستقبال ضيوف مصر والزائرين للمتحف المصري الكبير.

وحرصة محافظة الجيزة على إبراز الوجه الجمالي للمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه بما يليق بمكانة المتحف كأكبر صرح ثقافي وسياحي في العالم.



وشمل مخطط التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير، المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مروراً بطريق القاهرة و الإسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس، وكذلك طريق الفيوم، بالإضافة إلى الطريق الدائري ومحوري المريوطية والمنصورية.

كما تضمنت أعمال التطوير رصفاً وتوسعة وتطويراً شاملاً للطرق والمحاور المرورية، وزراعة آلاف الأشجار والنخيل، وتركيب أنظمة إنارة متطورة، وطلاء واجهات العقارات المحيطة، وتنفيذ مجسمات فنية لشخصيات تاريخية وفنية وثقافية ودينية مؤثرة.

ومن جانبها استعدات محافظة القاهرة أيضا من خلال

تخصيص شاشات عرض في ميادين القاهرة لبث مواد ترويجية عن المتحف المصري الكبير في ميدان عبدالمنعم رياض، ورمسيس، وأعلى غمرة من كوبري أكتوبر، وصلاح سالم - اتجاه المطار، وبجوار وزارة المالية - حي غرب مدينة نصر، وأعلى الجبلاية - كوبري أكتوبر، وبجوار برج أم كلثوم، وأمام مطلع كوبري 15 مايو بالزمالك. كما ستجرى عروض كرنفالية بالشوارع احتفالاً بهذه المناسبة.

و رفع كفاءة طريق مطار القاهرة الدولي

واستعداداً لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير.

انتشار لوحات دعائية على أتوبيسات النقل العام بالقاهرة

من خلال 100 أتوبيس (حافلة) تابعة لهيئة النقل العام، وأكدت أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعداداً للافتتاح الرسمي لهذا الصرح العظيم. بالإضافة إلى اللوحات الإعلانية والمضيئة التي تبين تاريخ مصر على مر العصور على طول الطريق الدائري بقطاع شرق النيل.

كمل تم تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، وذلك بالتعاون مع "جامعة عين شمس"، والتى تضمنت طلاء المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة مع تركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة، بالإضافة إلى بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـBRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بالحدث العالمي لافتتاح المتحف.

وكانت قد صرحت وزارة السياحة أن فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير قد بدأت في تسعينيات القرن الماضي، وفي عام 2002 تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف ليُشيَّد في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة الخالدة، حيث أعلنت الدولة المصرية، وتحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، عن مسابقة معمارية دولية لأفضل تصميم للمتحف، وقد فاز التصميم الحالي المُقدم من شركة هينغهان بنغ للمهندسين المعماريين بأيرلندا Heneghan Peng Architects، والذي اعتمد تصميمه على أن تُمثل أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة عند التقائها كتلة مخروطية هي المتحف المصري الكبير. وقد تم البدأ في بناء مشروع المتحف في مايو 2005، حيث تم تمهيد الموقع وتجهيزه، وفي عام 2006، أُنشئ أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط، خُصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المُقرر عرضها بقاعات المتحف، والذي تم افتتاحه خلال عام 2010.

وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قبل أن يصدر القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار. وقد أصدر فخامة السيد رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير برئاسة فخامته، وعضوية عدد من الشخصيات البارزة والخبراء الدوليين والمصريين، ويختص المجلس بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، ودعم ومتابعة نشاطه. فيما يتولى إدارة المتحف مجلس للإدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من: الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمستشار القانوني للوزير، إلى جانب عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات (الآثار، الاقتصاد، القانون، الإدارة، التعاون الدولي، والتسويق).



وقد اكتمل تشييد مبنى المتحف، والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، خلال عام 2021، ليتضمن عدد من قاعات العرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم.

يستوعب المتحف 5 ملايين زائر سنويًا ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية توثّق التاريخ المصري منذ فجر الحضارة وحتى العصرين اليوناني والروماني، ليكون أكبر عرض متكامل للآثار المصرية في مكان واحد.

ويُعد المتحف أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة؛ فقد أُنشئ ليكون صرحاً حضارياً وثقافياً وترفيهياً عالمياً متكاملاً، وليكون الوِجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلاً عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.



يضم المتحف بين جنباته أماكن خاصة بالأنشطة الثقافية والفعاليات مثل متحف للأطفال، مركز تعليمي، قاعات عرض مؤقتة، سينما، مركز للمؤتمرات، وكذلك العديد من المناطق التجارية والتي تشمل محال تجارية، كافيتريات ومطاعم، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات. وفي أبريل 2021، تم توقيع عقد تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف مع تحالف حسن علام الفائز، والذي يضم معه شركات مصرية ودولية ذات خبرات متنوعة في مجالات إدارة الأعمال والتسويق والضيافة والترويج والجودة والصحة والسلامة المهنية.



ويختص المتحف في سبيل تحقيق أهدافه وذلك من خلال

عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي.

و التوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية، كذلك حفظها، تأمينها، دراستها، صيانتها، وترميمها.

و تنظيم معارض الآثار المؤقتة والدائمة داخل مصر.

و عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة.

و توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.

إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، من خلال صناعة وتسويق وبيع المستنسخات الأثرية.



كما يُنفذ المتحف المصري الكبير حاليًا عددًا محدودًا من الجولات الإرشادية بمنطقة الخدمات، وهي الحدائق والمنطقة التجارية التي تضم عدد من المطاعم والكافيتريات والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة، ومتجر الهدايا، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف والتي تشمل منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسة المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي.

كما سيتمكن الزائرون أثناء جولتهم بالبهو العظيم من مشاهدة ما يحتويه من قطع أثرية منها تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود النصر للملك مرنبتاح، بالإضافة إلى تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي.

على أن لا تشمل الجولة أيًا من قاعات العرض المتحفي التي سوف تظل مغلقة تمامًا، وهي القاعات الرئيسية وقاعتي توت عنخ آمون والدرج العظيم وقاعة العرض التفاعلي ومتحف مراكب خوفو، وأقسام ومناطق المتحف الداخلية الأخرى، وذلك انتظاراً لموعد الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف والذي سيتم تحديده في أقرب فرصة، على أن يُراعى الإعلان عنه قبل تاريخ الإفتتاح الرسمي بوقت كاف ليتسنى للمدعوين من ملوك ورؤساء وكبار المسئولين من جميع دول العالم حضور افتتاح هذا الصرح العظيم.