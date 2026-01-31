حماس: اتصالات مكثفة مع الوسطاء لتحميل الاحتلال مسؤولية عدوانه المستمر على غزة

قالت حركة حماس إن قيادة الحركة أجرت خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع الوسطاء وعدد من الجهات الدولية، في إطار الجهود الرامية إلى إدانة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يتم تحت ذرائع وصفتها الحركة بالباطلة.

وأكدت الحركة في تصريحات صحفية أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعثر الوصول إلى حل لقضية المقاومين في مدينة رفح، لا سيما أولئك الموجودين في مناطق تقع تحت السيطرة المباشرة لقوات الاحتلال.

وأوضحت حماس أن رئيس الحركة في قطاع غزة حذر، خلال هذه الاتصالات، من التداعيات الخطيرة لاستمرار الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بشكل شبه يومي، مشددًا على أن هذه الانتهاكات تهدد بتفجير الأوضاع وتقويض أي مساعٍ للتهدئة.

وأضافت الحركة أن رئيسها في غزة أكد للوسطاء أن التزام المقاومة بالاتفاقات واحترامها يتطلب بالضرورة إلزام الاحتلال بوقف جرائمه وعدوانه المستمر، وعدم الاستمرار في سياسات القتل والتصعيد بحق المدنيين.