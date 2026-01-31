قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحق قدم .. شروط قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن
بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي
مجموعة الأهلي .. الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل بهدف نظيف بدوري أبطال إفريقيا
إخطار التجار رسميًا | شعبة المحمول : لا مبرر لرفع الأسعار .. والرقابة غائبة
هشام طلعت مصطفى : مبيعاتنا في يناير 2026 تجاوزت 13 مليار جنيه
ضربة عسكرية أم تهدئة مرتقبة؟.. برلماني يكشف سيناريوهات التصعيد بين أمريكا وإيران
أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص
بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026
بثنائية إيكيتيكي .. ليفربول يتقدم على نيوكاسل 2-1 في الشوط الأول
هشام طلعت مصطفى : أسعار العقارات لن تتراجع
محافظ القاهرة : فك كوبري السيدة عائشة يستغرق شهرًا .. والمحور الجديد أنقذ الحركة المرورية
نشأت الديهي : استيراد مصر تمورًا إسرائيلية أكذوبة هدفها الإضرار بالمصالح الوطنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حماس: اتصالات مكثفة مع الوسطاء لتحميل الاحتلال مسؤولية عدوانه المستمر على غزة

قالت حركة حماس إن قيادة الحركة أجرت خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع الوسطاء وعدد من الجهات الدولية، في إطار الجهود الرامية إلى إدانة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يتم تحت ذرائع وصفتها الحركة بالباطلة.

وأكدت الحركة في تصريحات صحفية أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعثر الوصول إلى حل لقضية المقاومين في مدينة رفح، لا سيما أولئك الموجودين في مناطق تقع تحت السيطرة المباشرة لقوات الاحتلال.

وأوضحت حماس أن رئيس الحركة في قطاع غزة حذر، خلال هذه الاتصالات، من التداعيات الخطيرة لاستمرار الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بشكل شبه يومي، مشددًا على أن هذه الانتهاكات تهدد بتفجير الأوضاع وتقويض أي مساعٍ للتهدئة.

وأضافت الحركة أن رئيسها في غزة أكد للوسطاء أن التزام المقاومة بالاتفاقات واحترامها يتطلب بالضرورة إلزام الاحتلال بوقف جرائمه وعدوانه المستمر، وعدم الاستمرار في سياسات القتل والتصعيد بحق المدنيين.

حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل إسرائيل حماس

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مزيكا صالونات

المدفعجية دولسيكا وشندي يتعاونان مع رحال في حلقة نارية من مزيكا صالونات

نور محمود

رمضان 2026 .. نور محمود شقيق أحمد رزق في مسلسل «اللون الأزرق»

احمد العوضي ودرة

أحمد العوضي يكشف من حفل المتحدة تفاصيل دور دُرّة في «علي كلاي» ويعد الجمهور بمفاجأة درامية

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

