شرطة غزة: قصف الاحتلال المقرات بالقطاع انتهاكا وعرقلة للخدمات

أفاد المتحدث باسم جهاز الشرطة بغزة في تصريحات صحفية بأن قصف الاحتلال مقرات الشرطة، يعتبر انتهاكا وعرقلة للخدمات التي يحتاجها المواطنون.





و في ذات السياق، ارتقى 13 شهيدا و أصيب آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال مركز شرطة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.





وذكرت وزارة الداخلية بالقطاع أن طائرات الاحتلال استهدف مركز شرطة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة.





كذلك، أصدر جيش الاحتلال أوامر بالإخلاء لمبنى المحكمة في دير البلح وسط قطاع غزة.





و أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بارتقاء 11 شهيدًا منذ فجر اليوم برصاص وغارات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بـ1,450 انتهاكًا أسفرت عن 524 شهيدًا و1,360 جريحًا، وذلك قبل تحديث الأرقام عقب ارتقاء الشهداء.