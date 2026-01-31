قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1٪
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح في هذه المناطق
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي
شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج
البرلمان يناقش انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار .. الثلاثاء
أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني أمام يانج أفريكانز.. وارتداء قميص الأهلي فخر كبير
دعوات في أستراليا لاعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي وفتح تحقيق جنائي بحقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شرطة غزة: قصف الاحتلال المقرات بالقطاع انتهاكا وعرقلة للخدمات

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفاد المتحدث باسم جهاز الشرطة بغزة في تصريحات صحفية بأن قصف الاحتلال مقرات الشرطة، يعتبر انتهاكا وعرقلة للخدمات التي يحتاجها المواطنون.


 

و في ذات السياق، ارتقى 13 شهيدا و أصيب آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال مركز شرطة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.


 

وذكرت وزارة الداخلية بالقطاع أن طائرات الاحتلال استهدف مركز شرطة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة.


 

كذلك، أصدر جيش الاحتلال أوامر بالإخلاء لمبنى المحكمة في دير البلح وسط قطاع غزة.


 

و أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بارتقاء 11 شهيدًا منذ فجر اليوم برصاص وغارات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بـ1,450 انتهاكًا أسفرت عن 524 شهيدًا و1,360 جريحًا، وذلك قبل تحديث الأرقام عقب ارتقاء الشهداء.

جهاز الشرطة بغزة قصف طائرات الاحتلال مركز شرطة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

ترشيحاتنا

ويتكوف

ويتكوف: مباحثات مثمرة مع المبعوث الروسي حول النزاع الأوكراني

الحرس الثوري الإيراني

ماهر نقولا: الموقف الأوروبي من الحرس الثوري الإيراني يتسم بالتناقض

ترامب

شايا: واشنطن تريد تعديل سلوك إيران وليس إسقاط نظامها

بالصور

أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد