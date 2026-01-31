الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من حزب الله في جنوب لبنان

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تصفية عنصر من حزب الله كان يعمل على إعادة بناء البنية التحتية العسكرية في منطقة مركابا جنوب لبنان، مشيراً إلى أن تصرفات هذا العنصر تُعد انتهاكاً للتفاهمات المبرمة بين إسرائيل ولبنان.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً هجوماً على أحد عناصر حزب الله في منطقة المركبة جنوب لبنان، وذلك وفقا لتصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة مقتل عنصر من حزب الله في منطقة ​صديقين جنوب لبنان.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الشخص المستهدف كان يحاول إعادة بناء البنية التحتية العسكرية لحزب الله، المتمركز في جنوب لبنان.

أفاد الإعلام اللبناني، بأن جيش الاحتلال شن غارة استهدفت سيارة في بلدة صديقين - قضاء صور".

في سياق متصل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن "​غارة العدو الإسرائيلي​ على بلدة ​صديقين​ قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلت من موقع صلحا باتجاه بلدة يارون في جنوب لبنان.



