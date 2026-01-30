توغل إسرائيلي وتفخيخ منزل في جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فجر الجمعة، بتوغل آليات عسكرية إسرائيلية من موقع صلحا باتجاه بلدة يارون في جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت داخل الأراضي اللبنانية أقدمت على تفخيخ أحد المنازل في المنطقة، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.



وأضافت أن التوغل سبقته عمليات قصف مدفعي متقطع استهدفت المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وبلدة يارون.



وفي سياق متصل، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، ليل الثلاثاء، مقتل عنصر من حزب الله جنوب لبنان، مشيرًا في بيان رسمي إلى أنه استهدف عنصرًا كان يشغل منصب مسؤول طاقم مدفعية في المنطقة الجنوبية.



كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، ليل الإثنين، بأن الطيران الإسرائيلي شن نحو 12 غارة جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان.



ويوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ضربتين جويتين في الجنوب أسفرتا عن مقتل عنصرين من حزب الله، أحدهما قيادي في سلاح المدفعية، وفق بيان رسمي.

