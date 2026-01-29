قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك
استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي
برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
بعد وصول الشرع إلى موسكو .. هل تسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟
فن وثقافة

جوزيف عطية يكشف حقيقة علاقته بملكة جمال لبنان

جوزيف عطية
جوزيف عطية
سعيد فراج

حل النجم اللبناني جوزيف عطية ضيفا على الإعلامي حسام المراغي في برنامج "نايت لايف - Night Live"، ليفتح قلبه للجمهور المصري ويكشف عن تفاصيل فنية وشخصية تحكى لأول مرة.

استهل عطية حديثه بالتعبير عن حبه العميق لمصر وشعبها، واصفا إياهم بالطيبين، وعن ذكرياته مع الأكل المصري، كشف "جوزيف" عن مفاجأة، حيث كانت وجبة "الحمام المحشي" هي المفضلة لديه، إلا أن زيارته الأخيرة شهدت "انقلابا" في ذوقه، فبعد تجربته الأولى لطبق "الكشري" بالدقة والصلصة، أعلن فوز الكشري في المنافسة، قائلا: "اليوم الكشري بيربح صراحة".

بمنتهى التأثر، روى عطية قصة تضحية والده التي كانت حجر الأساس في مشواره الفني؛ ففي بداياته بعمر الـ19، وبسبب ضيق ذات اليد، قرر والده بيع قطعة أرض ليوفر له ثمن إنتاج أول أغنية له، وهي الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا حتى في مصر، وأكد جوزيف أن أهله لا يزالون هم "الداعم الأول" له في حياته الشخصية والفنية.

جوزيف عطية وارتباطه بملكة جمال لبنان

أما عن الجانب العاطفي، فلم يهرب عطية من سؤال ارتباطه "ملكة جمال لبنان"، موضحا أنه التقى بها في حفل بالأردن وبينهما أصدقاء مشتركون، وأن اللقاءات تكررت في مناسبات عدة، تاركا مستقبل العلاقة "على ربنا".

وفي فقرة الاعترافات النفسية، كشف جوزيف عن "نقطة ضعفه" الكبرى، وهي عدم حب المواجهة؛ إذ يميل للانسحاب عند وقوع الأزمات، وبصراحة شديدة، أقر عطية بأنه خسر أشخاصا وندم في مواقف سابقة كان يتمنى فيها لو واجه بكلمة واحدة لتتغير النتائج، مؤكدا أنه يعمل حاليا على تطوير هذه الصفة في شخصيته رغم ميله الفطري للهدوء.

وأبدى جوزيف انزعاجه من "الصوت العالي" في شخصية المرأة، بينما أكد دعمه الكامل لحريتها وعملها وتساوي المسؤوليات، معتبرا أن "الأولويات" هي مفتاح نجاح الأسرة، حيث يجب على الطرفين تقديم التنازلات إذا أثر العمل على استقرار العائلة والأبناء.

على صعيد الإنتاج الغنائي، طرح جوزيف عطية مؤخرا أغنية "ملكة على عرشها" باللهجة المصرية، وهي من كلمات وألحان وتوزيع محمد يحيى، وإخراج جود بردقان.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

وزير خارجية إيران

وزير خارجية إيران: أوروبا ترتكب خطأ استراتيجي فادح بتصنيفها قواتنا الوطنية منظمة إرهابية

المجمعات الاستهلاكية

بين الغلاء وضغط المظاهر .. كيف تعيد الأسر ترتيب استهلاكها لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟

مدمرة أمريكية

مسؤول أمريكي: وصول مدمرة إضافية للبحرية إلى الشرق الأوسط

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

