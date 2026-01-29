رئيس وزراء لبنان:ملف الأسرى يشكل أولوية وطنية وحكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم /الخميس/ أن ملف الأسرى يشكل أولوية وطنية وحكومية .. قائلا : "إنه سيكون متابعا مباشرا لهذا الملف على كل المستويات".

جاء ذلك خلال استقبال نواف سلام اليوم لوفد من لجنة أهالي الأسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية بحضور حسين الحاج عضو كتلة ( الوفاء للمقاومة).

وقد سلم الوفد ، لرئيس الوزراء اللبناني مذكرة حول ملف الأسرى تفيد بأن هناك 20 أسيرا لبنانيا محتجزون في السجون الإسرائيلية خلال العام والنصف الماضيين ، بالإضافة إلى 3 آخرين لا يعترف بهم الاحتلال الإسرائيلي أسروا خلال العقود الماضية.

ووفقا للمذكرة فإن من بين الأسرى 10 آخرين أسروا خلال الحرب الأخيرة و10 اعتقلتهم القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية بعد وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024 من بينهم جرحى ومرضى..كاشفة عن أن السلطات الإسرائيلية لم تقبل حتى الآن أي زيارة من قبل الصليب الأحمر الدولي لمعرفة أوضاع الأسرى اللبنانيين ونقل رسائل اليهم ومنهم بتعسف وحشي وهمجي.