حدث طبي يعيد القطاع الصحي في لبنان إلى سابق عهده.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن لبنان ستشهد في السابع من شهر فبراير المقبل حدثًا طبيًا كبيرًا يتعلق بتدريب الأطباء، حيث ستُعقد ندوة تدريبية تتضمن عمليات بث مباشر لجراحات الكبد والبنكرياس باستخدام الروبوت.

وتابع أن هذه العمليات ستُجرى في فرنسا، على أن يتم بثها مباشرةً لتدريب الأطباء في لبنان، مشيرًا إلى أن لبنان على مدار الأعوام الماضية عُرفت بأنها «مستشفى الشرق»، حيث تشهد تقدمًا طبيًا كبيرًا من خلال وجود مراكز متخصصة لإجراء العمليات.

وأشار إلى أن الفترة التي تلت الأزمة المالية في لبنان شهدت معاناة الدولة اللبنانية من صعوبات في تمويل القطاع الطبي، خاصة بعد أزمة كورونا التي أثقلت كاهل هذا القطاع بشكل كبير، إضافة إلى الأزمات اللاحقة المتعلقة بهجرة الأطباء، لا سيما حديثي التخرج

ولفت إلى أن عام 2019 عُرف في لبنان بأنه الأسوأ على المستوى الطبي، نتيجة هجرة عدد كبير من المتخصصين في العديد من القطاعات، لا سيما القطاع الطبي.

وأكد على أن الفترة الحالية تشهد حالة من التعافي في العديد من الأزمات، ما أسهم في عودة الأطباء مرة أخرى إلى لبنان، الأمر الذي دفع الدولة اللبنانية إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى إعادة القطاع الطبي إلى سابق عهده.