مصطفى بكري : الحرب الملعونة ستنتهي بالخراب وانهيار الاقتصاد العالمي

علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكرى على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للصحفيين امس الجمعة بأنه غير مهتم بوقف إطلاق النار مع إيران.

وكتب مصطفى بكري، فى تغريدة له عبر حسابه بمنصة «إكس»: "عندما يقول ترامب؛ لا أريد وقف النار فى إيران، نحن في مرحلة إبادة الآخر، فاعلم أنه في حالة ارتباك شديد، كلامه يتغير ويتبدل كل لحظة وأخرى، معنى الإبادة أنه يسعى إلى الدمار وليس إنهاء الحرب، التى يرفضها 65% من الأمريكيين"

وأضاف: "معركة كسر العظام ستنتهي بالخراب وانهيار الاقتصاد العالمي، إذا ما استمرت هذه الحرب الملعونة، وسيدفع ترامب الثمن كاملًا في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وتابع مصطفى بكري: "وكذلك نتنياهو الذى تسبب فى سجن الإسرائيليين في الملاجئ منذ 28 فبراير الماضي، ناهيك عن الرعب والخراب والموت، الذي أدى إلى هجرة عشرات الآلاف خارج أرض فلسطين إلى أوروبا"