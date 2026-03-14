مصطفى بكري يحذر: مضيق هرمز يشعل أزمة طاقة عالمية

حذر الإعلامي مصطفى بكري من خطورة أي تصعيد في مضيق هرمز،موضحاً أن المضيق أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

تهديد الاقتصاد العالمي

قال بكري خلال حقائق وأسرار إن أي اضطرابات في المضيق ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

تأثير على باب المندب

وأشار أيضًا إلى أن الأزمة قد تمتد إلى مضيق باب المندب.

ولفت أن التصعيد العسكري المتبادل قد يفتح الباب أمام صراع أوسع،مشيراً إلى أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى أزمة ثقة بين بعض الدول في المنطقة.

الحاجة للحلول السياسية

وأكد أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتجنب الكارثة.