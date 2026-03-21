اليوم.. مواجهة حاسمة بين بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026، في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين الفريقين.





ملعب الدفاع الجوي يحتضن اللقاء المرتقب

يستضيف بيراميدز نظيره الجيش الملكي على ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من البطولة القارية، حيث يسعى الفريق المصري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تؤهله إلى الدور نصف النهائي.

حسابات التأهل تصب في مصلحة بيراميدز

يدخل بيراميدز المباراة بأفضلية نسبية بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان العبور إلى الدور المقبل، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.

مشوار الفريقين نحو ربع النهائي

نجح بيراميدز في بلوغ هذا الدور بعدما تصدر مجموعته في دور المجموعات، مقدمًا أداءً مميزًا أكد به قوته القارية، بينما تأهل الجيش الملكي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته، ليضرب موعدًا مع بيراميدز في مواجهة متكافئة وصعبة على الطرفين.

طموح بيراميدز لمواصلة الدفاع عن اللقب

يسعى بيراميدز إلى مواصلة مشواره الناجح في البطولة، خاصة بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، وهو ما يمنحه دافعًا قويًا للاستمرار في المنافسة والحفاظ على اللقب القاري.

موعد المباراة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز والجيش الملكي اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، على أن تُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة beIN SPORTS 2، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في المنطقة



