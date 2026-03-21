بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر

بعد أول أيام عيد الفطر وما يصاحبه من تناول كميات كبيرة من الكحك والبسكويت والفسيخ والرنجة، قد يشعر الكثيرون بعدم القدرة على تناول أطعمة ثقيلة في اليوم التالي.

هذه الحالة طبيعية نتيجة إرهاق الجهاز الهضمي وامتلاء المعدة، مما يجعل الشهية منخفضة والرغبة في الأكل الثقيل شبه معدومة.

أكلات خفيفة تاني يوم العيد

لذلك، يأتي تاني يوم العيد كفرصة مثالية للعودة التدريجية لنظام غذائي خفيف يساعد الجسم على استعادة توازنه دون ضغط على المعدة.

يقدم الشيف محمود العمدة، مجموعة من الأكلات الخفيفة التي تناسب هذه المرحلة وتمنحك إحساسًا بالراحة والطاقة دون إرهاق.

أولًا: السلطة الخضراء الطازجة

السلطة الخضراء من أفضل الخيارات لمن لا يستطيع تناول الطعام الثقيل، فهي خفيفة وغنية بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالامتلاء.

يمكن إعدادها من الخس والخيار والطماطم والجزر مع إضافة عصير الليمون وقليل من زيت الزيتون. هذه الوجبة لا تحتاج إلى مجهود في الهضم، كما تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد أيام من الأكل الدسم.

ثانيًا: شوربة الخضار الدافئة

الشوربة من الأكلات المثالية في هذا اليوم، خاصة لمن يعاني من ضعف الشهية. فهي سهلة الهضم وتساعد على تهدئة المعدة.

يمكن تحضير شوربة خضار باستخدام الكوسة والجزر والبطاطس مع مرقة خفيفة، ويفضل تقليل الملح والدهون. تناول طبق دافئ من الشوربة يساعد الجسم على استعادة السوائل والعناصر الغذائية بطريقة مريحة.

ثالثًا: البروتين الخفيف مثل الفراخ

بدلًا من الوجبات الثقيلة، يمكن الاعتماد على الفراخ المشوية أو المسلوقة كبديل صحي وخفيف.

البروتين يساعد على الشعور بالشبع دون التسبب في ثقل المعدة، كما يمد الجسم بالطاقة اللازمة بعد فترة من تناول الحلويات والأطعمة المالحة.

رابعًا: الزبادي لتحسين الهضم

الزبادي من الأطعمة المهمة في تاني يوم العيد، حيث يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

يمكن تناوله كما هو أو مع إضافة الخيار أو الليمون لزيادة فوائده، كما يُفضل تناوله في المساء لتهدئة الجهاز الهضمي.

خامسًا: مكرونة بصوص خفيف

إذا كانت لديك رغبة في تناول وجبة مشبعة ولكن خفيفة في نفس الوقت، يمكن تحضير مكرونة بصوص طماطم خفيف.

يُفضل تجنب الإضافات الدسمة مثل الكريمة أو الزبدة، والاكتفاء بصلصة بسيطة تمنحك طعمًا جيدًا دون إرهاق المعدة.

سادسًا: البيض مع الخضار

البيض من الخيارات السريعة والخفيفة، ويمكن تحضيره على شكل عجة مع الخضار أو مسلوقًا.

هذه الوجبة تمنحك البروتين اللازم دون أن تشعرك بالثقل، كما يمكن تناولها في الفطار أو العشاء.

سابعًا: الفواكه الطازجة

الفواكه من أفضل ما يمكن تناوله في هذا اليوم، خاصة تلك الغنية بالماء مثل البطيخ والبرتقال.

تساعد الفواكه على ترطيب الجسم وتحسين الهضم، كما تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد أيام العيد المليئة بالأطعمة الثقيلة.

نصائح لتناول الطعام في تاني يوم العيد