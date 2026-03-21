الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أسماء عبد الحفيظ

بعد أول أيام عيد الفطر وما يصاحبه من تناول كميات كبيرة من الكحك والبسكويت والفسيخ والرنجة، قد يشعر الكثيرون بعدم القدرة على تناول أطعمة ثقيلة في اليوم التالي.

هذه الحالة طبيعية نتيجة إرهاق الجهاز الهضمي وامتلاء المعدة، مما يجعل الشهية منخفضة والرغبة في الأكل الثقيل شبه معدومة.

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
 

أكلات خفيفة تاني يوم العيد

لذلك، يأتي تاني يوم العيد كفرصة مثالية للعودة التدريجية لنظام غذائي خفيف يساعد الجسم على استعادة توازنه دون ضغط على المعدة.  

يقدم الشيف محمود العمدة، مجموعة من الأكلات الخفيفة التي تناسب هذه المرحلة وتمنحك إحساسًا بالراحة والطاقة دون إرهاق.

أولًا: السلطة الخضراء الطازجة

السلطة الخضراء من أفضل الخيارات لمن لا يستطيع تناول الطعام الثقيل، فهي خفيفة وغنية بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالامتلاء.

يمكن إعدادها من الخس والخيار والطماطم والجزر مع إضافة عصير الليمون وقليل من زيت الزيتون. هذه الوجبة لا تحتاج إلى مجهود في الهضم، كما تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد أيام من الأكل الدسم.

ثانيًا: شوربة الخضار الدافئة

الشوربة من الأكلات المثالية في هذا اليوم، خاصة لمن يعاني من ضعف الشهية. فهي سهلة الهضم وتساعد على تهدئة المعدة.

يمكن تحضير شوربة خضار باستخدام الكوسة والجزر والبطاطس مع مرقة خفيفة، ويفضل تقليل الملح والدهون. تناول طبق دافئ من الشوربة يساعد الجسم على استعادة السوائل والعناصر الغذائية بطريقة مريحة.

ثالثًا: البروتين الخفيف مثل الفراخ

بدلًا من الوجبات الثقيلة، يمكن الاعتماد على الفراخ المشوية أو المسلوقة كبديل صحي وخفيف.

البروتين يساعد على الشعور بالشبع دون التسبب في ثقل المعدة، كما يمد الجسم بالطاقة اللازمة بعد فترة من تناول الحلويات والأطعمة المالحة.

رابعًا: الزبادي لتحسين الهضم

الزبادي من الأطعمة المهمة في تاني يوم العيد، حيث يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

يمكن تناوله كما هو أو مع إضافة الخيار أو الليمون لزيادة فوائده، كما يُفضل تناوله في المساء لتهدئة الجهاز الهضمي.

خامسًا: مكرونة بصوص خفيف

إذا كانت لديك رغبة في تناول وجبة مشبعة ولكن خفيفة في نفس الوقت، يمكن تحضير مكرونة بصوص طماطم خفيف.

يُفضل تجنب الإضافات الدسمة مثل الكريمة أو الزبدة، والاكتفاء بصلصة بسيطة تمنحك طعمًا جيدًا دون إرهاق المعدة.

 سادسًا: البيض مع الخضار

البيض من الخيارات السريعة والخفيفة، ويمكن تحضيره على شكل عجة مع الخضار أو مسلوقًا.

هذه الوجبة تمنحك البروتين اللازم دون أن تشعرك بالثقل، كما يمكن تناولها في الفطار أو العشاء.

سابعًا: الفواكه الطازجة

الفواكه من أفضل ما يمكن تناوله في هذا اليوم، خاصة تلك الغنية بالماء مثل البطيخ والبرتقال.

تساعد الفواكه على ترطيب الجسم وتحسين الهضم، كما تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد أيام العيد المليئة بالأطعمة الثقيلة.

نصائح لتناول الطعام في تاني يوم العيد

  • تناولي الطعام على فترات متباعدة
  • اشربي كميات كافية من الماء
  • تجنبي الأطعمة الدسمة والمقلية
  • قللي من الحلويات قدر الإمكان
  • لا تضغطي على نفسك لتناول كميات كبيرة
ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

تحليق تاريخي

تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

حريق

أسطوانة غاز هيليوم .. قرار عاجل بشأن انفجار في مول تجاري بدمياط

السينمات

إزالة بوسترات فيلم سفاح التجمع من السينمات

محكمة

حبس شخصين في تعاطى المواد المخدرة أعلى أحد المنازل بالدقهلية

الانبا بولا أسقف طنطا

الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها يفتتح معرض الملابس لدعم الأكثر احتياجا

حريق

أسطوانة غاز هيليوم .. قرار عاجل بشأن انفجار في مول تجاري بدمياط

بالصور

بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد

علاج انتفاخ ما بعد الكحك.. الأكلات دي هتفرق معك فورًا

علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك

سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة .. صور

كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015

بعد الفسيخ والرنجة.. أكلات تساعد على تنظيف الجسم وترجعك إلى طبيعتك

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

