موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة
على بعد 100 كيلومتر من السواحل التركية..ضابط فرنسي يكشف موقع شارل ديجول
أخبار السيارات| 5 عربيات موفرة في البنزين موديل 2026.. تحديثات جديدة ‏لـ جيب كوماندوز .. بورشه تعيد إحياء “المانيوال”.. عودة فولجا الروسية بـ Volga K50
انطلاق المرحلة الحاسمة في الدوري المصري.. نظام جديد يشعل المنافسة.. مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج
بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر
في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه
اليوم.. مواجهة حاسمة بين بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
مفاجأة مدوية .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى دوري الأبطال
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على الإسكندرية والسواحل الشمالية
6 سفن تعبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب حتى الآن
مصطفى بكري : الحرب الملعونة ستنتهي بالخراب وانهيار الاقتصاد العالمي
على بعد 100 كيلومتر من السواحل التركية..ضابط فرنسي يكشف موقع شارل ديجول

محمود نوفل

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن ضابطا شابا في البحرية الفرنسية كشف عن طريق الخطأ موقع حاملة الطائرات “شارل ديجول”، بعد استخدامه تطبيقاً للجري لتسجيل نشاطه اليومي، وهو ما أدى لظهور موقعه بشكل فوري، وبالتالي موقع الحاملة التي كانت تبحر على بعد 100 كيلومتر من السواحل التركية.

وبحسب الضابط الشاب الذي أطلقت عليه الصحيفة  اسم "أرثر" لكي لا تكشف اسمه الحقيقي، فقد خرج في 13 مارس، عند الساعة 10:35 صباحاً، حين كان في عرض البحر الأبيض المتوسط، للجري على سطح السفينة التي يخدم عليها ، ولتسجيل نشاطه اليومي، الذي بلغ أكثر بقليل من سبعة كيلومترات في 35 دقيقة، استخدم ساعة ذكية. ثم ظهرت بياناته على الإنترنت.

ووفق الصحيفة ؛ فإن  آرثر يمتلك حساب على تطبيق اللياقة Strava، والذي يمكن لأي شخص الاطلاع عليه لأن حسابه كان مضبوطاً على وضع "عام".ونتيجة لذلك، كشف الضابط الشاب بشكل شبه فوري الموقع الدقيق لحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول في البحر المتوسط، أثناء إبحارها شمال غرب قبرص، مع مجموعتها الضاربة، والتي كانت على بُعد نحو 100 كيلومتر من السواحل التركية.


وتضم وجود المجموعة البحرية الفرنسية في البحر المتوسط على الأقل ثلاث فرقاطات وسفينة إمداد إلى جانب حاملة الطائرات.

وفي 3 مارس، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون بنفسه عن نشرها، بعد أيام قليلة من اندلاع حرب إيران. وكانت حاملة الطائرات الفرنسية الوحيدة آنذاك في بحر البلطيق ضمن مناورات لحلف شمال الأطسي (الناتو)، وكان من المفترض أن تبقى هناك حتى مايو، قبل أن يُعلن في 6 مارس عن عبورها مضيق جبل طارق.

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

تحليق تاريخي

تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

حريق

أسطوانة غاز هيليوم .. قرار عاجل بشأن انفجار في مول تجاري بدمياط

السينمات

إزالة بوسترات فيلم سفاح التجمع من السينمات

بيراميدز

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى ..تعرف عليه

إبراهيم سعيد

بدر رجب: إبراهيم سعيد أفضل من فان دايك وبيكنباور

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

بالصور

بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر

علاج انتفاخ ما بعد الكحك.. الأكلات دي هتفرق معك فورًا

سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة .. صور

بعد الفسيخ والرنجة.. أكلات تساعد على تنظيف الجسم وترجعك إلى طبيعتك

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

