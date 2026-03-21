6 سفن تعبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب حتى الآن

سمحت السلطات الإيرانية بمرور عدد محدود من سفن الشحن عبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب وذلك بحسب ما كشفت عنه صحيفة فايننشال تايمز .

وتشير بيانات ملاحية - بحسب الصحيفة ذاتها - إلى أن 6 سفن على الأقل فرغت حمولتها في ميناء الخميني وعبرت المضيق بين 15 و16 مارس.

ومنذ قليل ؛أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إستعداد طهران للسماح للسفن اليابانية بعبور مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام يابانية عن عراقجي القول بأن طهران لم تغلق مضيق هرمز بل فرضت قيودا على سفن الدول المتورطة في مهاجمتها.

وقال عراقجي : مستعدون لضمان المرور الآمن لسفن دول مثل اليابان شريطة التنسيق مع طهران.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني : دول عدة تسعى للتوسط لإنهاء النزاع ونحن منفتحون على أي مبادرة.

ومضى عراقجي قائلا : الولايات المتحدة لم تظهر بعد استعدادها لحل حقيقي.

وأشار عراقجي إلى أن إيران بدأت محادثات مع اليابان بشأن إمكانية فتح مضيق هرمز.

طباعة

شارك

