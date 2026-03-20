أنتم أكثر حاجة إليه.. ترامب يضغط على الناتو واليابان والصين للمساعدة في فتح مضيق هرمز

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض اليوم، بأنه على حلف الناتو واليابان والصين، المساعدة في فتح مضيق هرمز، فهو ممر مائي حيوي يمر عبره 20% من نفط العالم.

وأغلقت إيران المضيق فعليا؛ ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال ترامب: "كما تعلمون، نحن الولايات المتحدة لا نستخدم المضيق، لسنا بحاجة إليه، أوروبا بحاجة إليه، كوريا واليابان والصين، والعديد من الدول الأخرى؛ لذا سيتعين عليهم التدخل".

وأضاف الرئيس ترامب، أن فتح المضيق "مناورة عسكرية بسيطة"، لكنها تتطلب "مساعدة كبيرة".

وأوضح أنه بإمكان الناتو مساعدتنا، لكنهم لم يتحلوا بالشجاعة الكافية حتى الآن، وبإمكان جهات أخرى مساعدتنا، لكن كما تعلمون، نحن لا نستخدمه، كما تعلمون، سيُفتح من تلقاء نفسه في مرحلة ما.