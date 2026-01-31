الأونروا تصف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بـ"غير الحقيقي"

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، السبت، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "غير حقيقي"، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يفترض أن يوقف القتل ويفتح المجال لإنهاء الحرب، وهو ما يستحقه سكان القطاع.

ووصف لازاريني القصف الإسرائيلي الأخير بأنه "يوم أسود آخر في غزة"، بعد سقوط أكثر من 30 قتيلًا في الهجوم الأخير، موضحًا أن أكثر من 500 فلسطيني، بينهم 100 طفل، قُتلوا منذ بدء سريان الاتفاق في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أدانت مصر بأشد العبارات الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي ادت الى استشهاد ۲۵ فلسطينيا، بما يؤجج الأوضاع ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار في وقت تتكاتف فيه الأطراف الإقليمية والدولية نحو إنجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۲۸۰۳.