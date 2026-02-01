قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد هزة مفاجئة في السوق.. خبير يكشف حقيقة تراجع أسعار الذهب ومستقبله

إسراء صبري

أثار التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة حالة من القلق والتساؤلات بين المواطنين والمستثمرين، خاصة بعد موجة ارتفاعات قياسية غير مسبوقة. 

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد معطي، الخبير المصرفي، أن ما تشهده سوق الذهب حاليًا ليس انهيارًا كما يعتقد البعض، بل تصحيح سعري طبيعي يعقب قفزات تاريخية، مؤكدًا أن الذهب سيظل أحد أهم أدوات الادخار الآمن على المدى الطويل.

قفزات غير مسبوقة مهّدت للتراجع

وأوضح معطي، خلال مداخلة المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن أسعار الذهب سجلت خلال الفترة الماضية ارتفاعات تحدث لأول مرة في التاريخ، الأمر الذي جعل حدوث تصحيح سعري أمرًا حتميًا، وإن كان توقيته غير قابل للتنبؤ.

سعر الذهب

انخفاض اليوم لا يعني نهاية الصعود

وشدد الخبير المصرفي على أن التراجعات القوية التي شهدها سوق الذهب خلال الساعات الماضية تظل تراجعات مؤقتة، مؤكدًا أن الاتجاه العام للأسعار لا يزال صاعدًا، وأن السوق مرشح لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

أسعار تحوطية في محلات الصاغة

وأشار إلى أن محلات الصاغة لجأت إلى تثبيت أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، مع اعتماد ما يُعرف بالأسعار التحوطية، موضحًا أن الأسعار المعلنة تزيد بنحو 250 جنيهًا، تحسبًا لأي تقلبات مفاجئة في السوق.

أزمات عالمية تشعل الطلب على الذهب

ولفتتو إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية لا تزال مستمرة، مؤكدًا أن تفاقم العجز التجاري في الولايات المتحدة وارتفاع حجم الديون يدفع المستثمرين إلى الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما يدعم ارتفاع أسعاره على المدى المتوسط والطويل.

أسعار الذهب اليوم

الذهب للادخار لا للمضاربة

واختتم الخبير المصرفي تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب يظل خيارًا مثاليًا للادخار طويل الأجل، محذرًا من التعامل معه كأداة للمضاربة قصيرة الأجل في ظل التقلبات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية.

