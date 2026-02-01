ثورة تصحيح.. خبير مصرفي: الذهب سيعود للارتفاع مهما تراجعت أسعاره

أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير المصرفي أن هناك هزة بسقوط الذهب وهو ثورة تصحيح للأسعار، مضيفًا: "قبل يوم كان هناك ارتفاعات تحدث لأول مرة في التاريخ، وكان متوقع أن يحدث التصحيح ولكن لم يكن هناك توقع بوقت التصحيح، الذهب ادخار طويل الأمد ولا ينصح بالاستثمار قصير الأمد".

وشدد أحمد معطي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن التراجعات الكبير في سوق الذهب خلال الساعات الماضية هي تراجعات تصحيحة وسنرى مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "لا يتوقع أحد أن بالانخفاضات بسعر الذهب توقف".

ونوه احمد معطى، بأن محلات الصاغة تثبت أسعار الذهب على سعر موحد مرتفع، ووضعت سعر تحوطي، موضحًا أن محلات الصاغة تعلن أسعار الذهب بسعر مرتفع بـ 250 جنيها، مضيفًا: "الذهب مهما تراجعت أسعاره سيعاود الارتفاع".

وأشار احمد معطي، إلى أن الأزمات في العالم لم تنتهي والتداعيات تؤثر على الذهب، متابعًا: "العجز التجاري بأمريكا والديون في حالة زيادة يؤدي لزيادة في أسعار الذهب".