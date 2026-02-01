قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة
استعدادا لعودة الدراسة السبت.. تدريب معلمي وموجهي"الانجليزي" على مناهج الترم الثاني
محمود جهاد بين البيع والإعارة .. خطة الزمالك لإعادة ترتيب القائمة
ناقد رياضي: فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه أثّر على غرفة ملابس الأهلي
زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور
رجل أعمال روسي يصنف كثاني أكبر دافع ضرائب في بريطانيا لعام 2025
أول تعليق من القارئ محمد أبو ليلة بشأن فيديو مشاجرة سرادق العزاء
ريال مدريد يُواجه رايو فاليكانو في الجولة الثانية والعشرين للليجا
بعد سنوات من القطيعة.. السفيرة الأمريكية تعود إلى فنزويلا
الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ثورة تصحيح.. خبير مصرفي: الذهب سيعود للارتفاع مهما تراجعت أسعاره

الذهب
الذهب
هاني حسين

أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير المصرفي أن هناك هزة بسقوط   الذهب وهو ثورة تصحيح للأسعار، مضيفًا: "قبل يوم كان هناك ارتفاعات تحدث لأول مرة في التاريخ، وكان متوقع أن يحدث التصحيح ولكن لم يكن هناك توقع بوقت التصحيح، الذهب ادخار طويل الأمد ولا ينصح بالاستثمار قصير الأمد".

وشدد أحمد معطي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن التراجعات الكبير في سوق الذهب خلال الساعات الماضية هي تراجعات تصحيحة وسنرى مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "لا يتوقع أحد أن بالانخفاضات بسعر الذهب توقف".

ونوه احمد معطى، بأن محلات الصاغة تثبت أسعار الذهب على سعر موحد مرتفع، ووضعت سعر تحوطي، موضحًا أن محلات الصاغة تعلن أسعار الذهب بسعر مرتفع بـ 250 جنيها، مضيفًا: "الذهب مهما تراجعت أسعاره سيعاود الارتفاع".

وأشار احمد معطي، إلى أن الأزمات في العالم لم تنتهي والتداعيات تؤثر على الذهب، متابعًا: "العجز التجاري بأمريكا والديون في حالة زيادة يؤدي لزيادة في أسعار الذهب".

الذهب اسعار الذهب اخبار التوك شو مصر عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدون وفيات | انهيار محلات داخل محطة وقود بالتجمع الخامس.. صور

إصابات شديدة | انهيار محلات داخل محطة وقود في التجمع الخامس.. صور

كامويش

والعة.. تعليق ناري من عمرو الدردير علي صفقة كامويش مع الأهلي

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

فضل صيام الأيام البيض

تبدأ غدًا .. فضل صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 2026

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

ترشيحاتنا

أرشيفية

حماس: اتصالات مكثفة مع الوسطاء لتحميل الاحتلال مسؤولية عدوانه المستمر على غزة

أرشيفية

مستوطنون يقطعون ويحرقون أشجار زيتون في بلدة ترمسعيا شمال رام الله

الداخلية البحرينية

الداخلية البحرينية تجري تمرينا لنظام الإنذار المبكر عبر الهواتف المحمولة للسكان

بالصور

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

فيديو

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد