راقية ومختلفة.. نانسي عجرم تتألق بإطلالة ذهبية ساحرة

خطفت الفنانة نانسي عجرم الأنظار بإطلالة أنيقة ولافتة، حيث ظهرت مرتدية جاكيت ذهبي لامع بتصميم عصري، عكس ذوقها الراقي وحضورها المتألق كعادتها.

ونسّقت نانسي الجاكيت مع جيبة سوداء واسعة بفتحة جانبية جريئة، ما أضفى على الإطلالة لمسة أنثوية جذابة ومتوازنة.

واعتمدت نانسي مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها، مع تسريحة شعر منسدلة زادت من فخامة اللوك.

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها باختيار إكسسوارات أنيقة وبسيطة، تمثلت في عقد رفيع وأقراط ناعمة، ما أضاف لمسة فاخرة دون أن تطغى على قوة اللوك الذهبي، ليبرز ذوقها الراقي وقدرتها على تحقيق التوازن بين البساطة والفخامة.