لن تصدق.. سعر فستان نانسي عجرم في joy awards

حرصت الفنانة نانسي عجرم علىى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في حفل joy awards.

سعر وتفاصيل فستان نانسي عجرم ف joy awards

ظهرت نانسي عجرم في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الموف الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان نانسي عجرم توقيع Solace London، وقد بلغ سعره 1460 دولار أمريكي أي ما يقرب من 70 ألف جنيه مصري.

لم تبالغ نانسي عجرم في الإكسسوارات والمجوهرات، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم ولكنها زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت نانسي عجرم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.