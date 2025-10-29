د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

قد نلتقي بمن يشبهنا فنشعر كأننا ننظر إلى مرآة مريحة، ونتنفس أخيرًا في مساحة يفهمنا فيها أحد دون شرحٍ طويل. وقد نلتقي بمن يختلف عنا فنشعر بأننا نحيا من جديد، كأننا أمام لونٍ جديد للحياة لم نكن نعرفه. وبين الراحة التي يمنحها التشابه، والإثارة التي يوقظها الاختلاف، تتأرجح قلوبنا في رحلة الحب باحثةً عن إجابة لا تنتهي: هل نحبّ من يُشبهنا أم من يُكملنا؟

من يُشبهنا يمنحنا الأمان، ويعيد إلينا صدى أفكارنا في صوته، فيبدو كأننا وجدنا ذواتنا فيه. نتفق في الميول، في الإيقاع، في التفاصيل الصغيرة التي تجعل العِشرة أسهل، وتُقرّب المسافات دون مجهود. فالتشابه يخلق لغة مشتركة، تُغنينا عن كثيرٍ من التوضيح وسوء الفهم، لأننا ببساطة نُدرك بعضنا بنفس الطريقة ونحمل ذات المعاني خلف الكلمات. وربما لهذا، يُقال إن أكثر العلاقات استقرارًا هي تلك التي يتقارب فيها الطرفان في الطباع والقيم والرؤية للحياة.

لكن حبّ التشابه، على جماله ودفئه، قد يُصبح مع الوقت دائرة مغلقة لا نرى خارجها. فحين يتطابق كل شيء، يغيب التحدي الذي يدفعنا للنمو، وتغيب المفاجأة التي تُبقي الشغف حيًّا. كثير من العلاقات المستقرة ظاهريًا تفقد بريقها لأنها لم تعد تعرف جديدًا يُضاف إلى أيامها. الحبّ الذي يقوم على التشابه وحده قد يتحول إلى راحة زائدة تقتل الدهشة، وإلى تكرار يجعل كل يوم يشبه الذي قبله.

أما المختلف… فهو الوجه الآخر للحبّ، الوجه الذي لا يمنحك الراحة لكنه يشعل فيك الحياة. ننجذب إلى المختلف لأن في داخله ما نفتقده في أنفسنا، كأننا نحاول أن نُكمل بناقته نقصنا الداخلي. العقلاني يفتن بالعفوية، والخجول ينجذب إلى الجريء، والمتحفظ ينبهر بمن يقول ما لا يجرؤ هو على قوله. الاختلاف في الحبّ يوقظ الحواس، ويجعل العلاقة تجربة تُغنينا وتكسر رتابة العادة. لكنه، في الوقت ذاته، قد يتحول إلى ساحة اختبار صعبة. فالمسافة بين الإعجاب بالاختلاف والتصادم معه قصيرة جدًا.

كثير من قصص الحب تبدأ بالانبهار وتنتهي بالتعب، لأن ما كان سحرًا في البداية أصبح سببًا في الجدل لاحقًا. فالعقلاني الذي أحبّ تلقائية شريكته قد يراها بعد حين اندفاعًا، والعفوي الذي أحبّ اتزان الطرف الآخر قد يراه لاحقًا برودًا. وهكذا، يتحول ما جذبنا يومًا إلى ما يرهقنا لاحقًا، إذا لم نتعلم كيف نتعايش مع اختلافه دون أن نحاول تغييره.

في الحقيقة، الحبّ الناضج لا يقوم على أحدهما فقط. لا على التشابه وحده ولا على الاختلاف وحده، بل على التوازن بين الاثنين. فالتشابه يمنح العلاقة جذورها، والاختلاف يمنحها أجنحتها. نحن بحاجة إلى من يشاركنا القيم ذاتها والرؤية العامة للحياة، كي يكون أساس العلاقة ثابتًا، لكننا بحاجة أيضًا إلى من يختلف عنا قليلًا ليُعيد إشعال المعنى ويذكّرنا بأننا ما زلنا نتعلّم.

العلاقات التي تنجح ليست تلك التي يتطابق فيها الطرفان كصورتين متكررتين، ولا تلك التي تتنافر حتى الإرهاق، بل تلك التي يتقابل فيها الشبه والاختلاف في نقطة توازن دقيقة. في الحب الناضج، لا نحاول أن نصهر الآخر في قالبنا، ولا نذوب نحن فيه، بل نتجاور كما تتجاور الألوان في لوحة واحدة: لكل لون وجوده وخصوصيته، ومع ذلك لا تكتمل اللوحة إلا بهما معًا.

كثير من الناس يظنون أنهم يبحثون عن "نصفهم الآخر"، بينما هم في الحقيقة يبحثون عن "نسختهم المريحة". لكن الحب ليس نسخة، بل لقاء بين اثنين يملكان الجرأة على أن يتقبلا اختلافاتهما بصدق. فأن تحبّ من يُكملك لا يعني أن تبحث عمّن يُكمل نقصك، بل من يُلهمك لتصبح نسخة أوسع من نفسك. ومن يُشبهك لا يعني أن تكتفي بمرآةٍ تراك كما أنت، بل بشريكٍ يُعيد تعريفك بطريقة أكثر نضجًا ووعيًا.

الحبّ الحقيقي، في جوهره، هو رحلة تطور، لا مساحة راحة فقط. من يُشبهك يذكّرك بمن أنت، ومن يُكملك يُذكّرك بما يمكنك أن تكونه. والاثنان معًا ضروريان لتظل العلاقة متوازنة بين الاطمئنان والنمو، بين السكينة والحيوية.

إننا لا نحب من يشبهنا تمامًا، لأننا سنملّ صدى أصواتنا. ولا نحب من يختلف عنّا تمامًا، لأننا سنفقد القدرة على التواصل. نحن نحبّ من يلتقي اختلافه بتشابهنا في نقطة وسط، حيث نجد الراحة دون أن نفقد الشغف، ونجد التحدي دون أن نخسر الأمان.

نحن لا نحب من يشبهنا تمامًا، ولا من يختلف عنا تمامًا، بل من يجعل اختلافه يشبهنا بطريقة ما.