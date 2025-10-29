أستاذ أثار مصرية: المتحف المصري الكبير مساحته 5 أضعاف المتحف البريطاني.. وضعفين متحف اللوفر

أكد الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، أن المتحف المصري الكبير مساحته 5 أضعاف المتحف البريطاني، وضعفين متحف اللوفر في باريس، مشيرا إلى أنه يضم 57 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور.

وقال أحمد بدران، خلال لقاء له لفضائية "اكسترا نيوز"، إن المتحف المصري الكبير يعرض ملسة معلقة، مؤكدًا أن تلك المسلة تعود لعصر الملك رمسيس الثاني وتم جلبها من أحد المناطق في الشرقية.

وتابع أستاذ الآثار المصريةبجامعة القاهرة، أن المتحف يعتمد على وسائل عرض حديثة تشمل الوسائط المُتعددة، وتقنيات الواقع المُعزّز والافتراضي، إلى جانب الشاشات التفاعلية التي تتيح للزائر تجربة تعليمية فريدة ومتكاملة.