البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
احترس .. هذه الأطعمة تسبّب حب الشباب
نجوى فؤاد تطمئن جمهورها بعد جراحة دقيقة في العمود الفقري |فيديو
رابط تحديث بيانات تكافل وكرامة 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
قداسة البابا: استقبال الرئيس السيسي لوفد مجلس الكنائس العالمي تكريم كبير من الدولة
يديعوت أحرونوت: أمريكا تجري مُحادثات مع عدة دول لإقناعها بإرسال قوات إلى غزة
المؤشر العالمي للفتوى: بعض التطبيقات الإلكترونية تمثل خطرًا على العقيدة الدينية والقيم الأخلاقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من كنيسة الشهيد مار مينا الأثرية بفم الخليج في مصر القديمة. 

وصلى قداسته صلوات العشية بمشاركة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، وعدد من أحبار الكنيسة  وعقب العشية رتل خورس الشمامسة وكورال الكنيسة عددًا من الألحان الكنسية وشجعهم قداسة البابا، ثم تحدث نيافة الأنبا يوليوس مُرًحبًا بقداسة البابا وعرض لتاريخ الكنيسة التي يرجع تاسيسها للقرن الخامس الميلادي، وتم تكريم الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماچستير من أبناء الكنيسة.

أصحاحات متخصصة

واستكمل قداسة البابا سلسلة "أصحاحات متخصصة"، وتحدث اليوم عن موضوع "رحلة في السكون وصوت الله في الصلاة"، وقرأ جزءًا من الأصحاح الثالث من سفر صموئيل الأول والأعداد (١ - ١٠)، مشيرًا إلى صوت الله أثناء الصمت في الصلاة.

وشرح قداسته أن الصلاة تحتوي على أمر مهم جدًّا وهو حالة الصمت لكي يتكلم الله، مثلما يحدث في طريقة المرابعة (الأنتيفون) في التسبحة، فعندما يصمت أحد الفريقين إما أن ينتظر سماع صوت الله في قلبه، وإما يصلي في داخله "يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ".

وأوضح قداسة البابا رحلة السكون وصوت الله أثناء الصلاة، من خلال  السبع محطات التالية: 
١- الصمت المقدس هو شرط السماع، لأن الله يتحدث في الهدوء، فالهدوء الخارجي والداخلي هو طريق السماع الروحي، "لَمْ يَكُنِ الرَّبُّ فِي الرِّيحِ. وَبَعْدَ الرِّيحِ زَلْزَلَةٌ، وَلَمْ يَكُنِ الرَّبُّ فِي الزَّلْزَلَةِ. وَبَعْدَ الزَّلْزَلَةِ نَارٌ، وَلَمْ يَكُنِ الرَّبُّ فِي النَّارِ. وَبَعْدَ النَّارِ صَوْتٌ مُنْخَفِضٌ خَفِيفٌ" (١مل ١٩: ١١، ١٢).

٢- القلب النقي هو أذن الله، فالله اختار قلب طفل (صموئيل النبي) ولم يختر عقل شيخ (عالي الكاهن)، لأن قامة السماء هي قامة الطفل، وقال القديس يوحنا ذهبي الفم: "القلب النقي يصير مرآة يرى فيها الإنسان وجه الله، أما القلب المملوء شهوات فلا يقدر أن يُميّز حتى صوته". 

٣- الله ينادي بصبر ومحبة، فمن حنو الله أنه يكرر النداء ولا ييأس من الإنسان، "هنَذَا وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَقْرَعُ" (رؤ ٣: ٢٠).

وأوصى قداسته: «تَكَلَّمْ لأَنَّ عَبْدَكَ سَامِعٌ» (١ صم ٣: ١٠)، أن نكرر هذه الآية باستمرار في حياتنا اليومية، لكي نسمع صوت الله في داخلنا.

٤- التمييز يحتاج مشورة روحية، ويتمثّل ذلك في دور عالي الكاهن (المشورة)، فالله يتكلم معنا من خلال المرشدين الروحيين، ومن النِعَم الموجودة في كنيستنا القبطية وجود أب اعتراف لكل أحد منا، "فَبَادَرَ إِلَيْهِ فِيلُبُّسُ، وَسَمِعَهُ يَقْرَأُ النَّبِيَّ إِشَعْيَاءَ، فَقَالَ: «أَلَعَلَّكَ تَفْهَمُ مَا أَنْتَ تَقْرَأُ؟» فَقَالَ: «كَيْفَ يُمْكِنُنِي إِنْ لَمْ يُرْشِدْنِي أَحَدٌ؟»" (أع ٨: ٣٠، ٣١).

٥- الطاعة هي مفتاح السماع، مثلما استجاب عمليًّا صموئيل النبي بعد أن أخذ المشورة، وهذا هو السمع الحقيقي، والقديس باسليوس الكبير قال: "مَنْ يسمع ولا يطيع كمَنْ يسمع لحنًا جميلًا ولا يتحرك قلبه، أما الطاعة فهي انسجام مع نغمة السماء". 

٦- الله دائمًا يعلن صوته للأمناء، والله لا يبوح بأسراره إلا للذين يسمعونه بأمانة، لذلك عندما وجد قلبًا مطيعًا (قلب صموئيل) سلّمه رسالة، والقديس مكاريوس الكبير قال: "الله لا يعلن أسراره إلا للذين جعلوا آذان قلوبهم طاهرة، لأن الصوت الإلهي لا يدخل إلى قلب مزدحم". 

٧- مَنْ يسمع صوت الله يتحوّل إلى رسالة للآخرين، ويعمل على نقل صوت الله للعالم، "ثُمَّ سَمِعْتُ صَوْتَ السَّيِّدِ قَائِلًا: «مَنْ أُرْسِلُ؟ وَمَنْ يَذْهَبُ مِنْ أَجْلِنَا؟» فَقُلْتُ: «هأَنَذَا أَرْسِلْنِي»" (إش ٦: ٨).

