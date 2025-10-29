تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

يتابع جميع المواطنين في الأيام الأخيرة، أسعار الذهب وذلك بعد التراجعات الجديد التي تحدث كل يوم، والكثير ينصح بالشراء خلال هذه الأيام لوصول الأسعار لأرقام مناسبة للاستثمار.

وقال أحمد دياب مذيع قناة صدى البلد، إن أسعار الذهب تشهد تراجعا بقيمة 120 جنيه، وذلك بعد تراجع الاونصة العالمية إلى 3890 دولار، وهو أقل سعر خلال هذا الشهر.

وكشف صاحب محل ذهب لصدى البلد، عن أن أسعار الذهب تشهد انخفاضات، وأن الأسعار من يوم السبت الماضي وحتى اليوم تنخفض باستمرار.

الوقت الحالي فرصة للشراء

ولفت إلى أن الوقت الحالي فرصة للشراء، حيث أن الأسعار لن تنخفض في الفترة المقبلة، لكن سترتفع، ولذلك على المواطنين، والشباب المقبل للزواج الشراء خلال هذه الفترة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4452 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5195 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 5937 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 41560 جنيها.