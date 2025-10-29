الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة مقتل رجل الأعمال علي يد ابنه خنقا بسبب خلافات مالية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود العيان واتخاذ كافة الإجراءات بتفريغ كاميرات بمحيط موقع منزل الأسرة.



كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم الابن الجاحد 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الطب الشرعي.



وكان ضباط مباحث مركز شرطة طنطا نجحوا في ضبط الابن الجاحد لتجرده من كافة مشاعر الإنسانية وخنقه أثناء نومه داخل منزل الأسرة بقرية ميت حبيش بمركز طنطا.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اكتشاف وفاة رجل أعمال في ظروف غامضه بمحيط منزله بنطاق دائرة قرية ميت حبيش بدائرة مركز طنطا.



ونظرا للخطورة الواقعة كونها تعدى على النفس البشرية شكل فريق البحث الجنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث وقاده العقيد سامح نجيدة رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عميرة مفتش مباحث المركز لكشف غموض الواقعة.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمد العسال من كشف تورط الابن في إنهاء حياة والده رجل الأعمال "ياسر .ف. ع" 50 سنة خنقا بسبب خلافات مادية كما تم اقتياده لديوان المركز لعرضه على جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام.