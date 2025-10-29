أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كشفت تويوتا عن النسخة الاختبارية الجديدة من كورولا التي تمثل الجيل القادم من السيارة الأكثر مبيعًا في العالم، بتصميم مستقبلي يعتمد على لغة جديدة كليًا تجمع بين الديناميكية والكفاءة الهوائية العالية، مع نظام هجين أكثر تطورًا يوفر أداءً قويًا واستهلاكًا منخفضًا للطاقة.

أودي A8 أمام مصير غامض.. هل تنجو من عاصفة الفخامة الكهربائية؟

تواجه أودي قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل سيارتها السيدان الفاخرة A8، وسط منافسة شرسة من الطرازات الكهربائية الفاخرة من تسلا ومرسيدس وBMW، مع توقعات بإعادة تصميم السيارة كليًا لتتحول إلى نسخة كهربائية بالكامل خلال الأعوام المقبلة.

نيسان تنضم إلى تويوتا لبيع سيارات أمريكية الصنع في اليابان

في خطوة غير معتادة، أعلنت نيسان عن تعاونها مع تويوتا لتسويق بعض الطرازات الأمريكية داخل السوق الياباني، في محاولة لتعزيز التنوع وتوسيع قاعدة العملاء المحليين، وسط تزايد الطلب على السيارات الكبيرة والمجهزة بالتقنيات الحديثة.

هوندا أمام القضاء بسبب هبوط دواسات الفرامل فجأة على الأرض

تواجه شركة هوندا دعوى قضائية جماعية بعد شكاوى من عدد من المالكين حول مشكلة خطيرة في نظام الفرامل، حيث تهبط الدواسات فجأة أثناء القيادة، مما أدى إلى وقوع حوادث متعددة دفعت السلطات إلى فتح تحقيق رسمي في الواقعة.

انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

تعرضت جنرال موتورز لموجة من الانتقادات بعد تقارير عن انفجار محركات بعض طرازاتها الحديثة بشكل مفاجئ، دون وجود تحذيرات مسبقة. الشركة أعلنت فتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب المحتملة، وسط مخاوف من استدعاء واسع قد يكلفها ملايين الدولارات.