رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري
انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة
من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
بالصور

انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

جنرال موتورز
جنرال موتورز
عزة عاطف

فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA) ، تحقيقًا موسعًا حول أداء محركات L87 V8 سعة 6.2 لتر من شركة جنرال موتورز (GM)، بعد ورود شكاوى متزايدة من أعطال كارثية في المحامل (Bearing Failures) داخل هذه المحركات، ما تسبب بتلفٍ كامل للمحرك في بعض الحالات.


أعطال متكررة رغم الاستدعاء السابق

يأتي هذا التحقيق ، بعد أن كانت الشركة قد استدعت نحو 598 ألف محرك سابقًا في محاولة لمعالجة المشكلة، لكن التقارير الأخيرة كشفت عن حدوث أعطال مماثلة في سيارات خارج نطاق الاستدعاء الأصلي، وهو ما أثار قلق السلطات الفيدرالية بشأن نطاق العيب الفني ومدى تأثيره على السلامة العامة.

المحركات المتأثرة والنماذج المعنية

تشمل التحقيقات عددًا من الطرازات المزودة بمحرك L87 V8 مثل شيفروليه سيلفرادو (Silverado) وGMC يوكن (Yukon) وغيرها من سيارات الدفع الرباعي الكبيرة التابعة لجنرال موتورز.

وتشير التقارير الأولية إلى أن فشل المحامل قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء القيادة، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على السائقين والركاب.

من جانبها، أكدت جنرال موتورز أنها تتعاون بشكل كامل مع الجهات التنظيمية، وتعمل على تحليل البيانات الجديدة وتقييم الأسباب المحتملة وراء الأعطال الإضافية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب إنها "تضع سلامة العملاء على رأس أولوياتها، وستتخذ الإجراءات اللازمة فور تحديد السبب الجذري للمشكلة".

تأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه جنرال موتورز تعزيز ثقة المستهلكين بمحركاتها القوية، خاصة بعد نجاحها في إنتاج عدد من الطرازات الهجينة والكهربائية.

لكن استمرار الأعطال في محركات V8 الشهيرة قد ينعكس سلبًا على سمعة الشركة في فئة الشاحنات والمركبات الكبيرة التي تشتهر بالمتانة والأداء العالي.

