أودي A8 أمام مصير غامض.. هل تنجو من عاصفة الفخامة الكهربائية؟

أودي audi a8
أودي audi a8
عزة عاطف

تعد أودي A8 من أبرز سيارات السيدان الفاخرة في العالم، حيث تمثل قمة ما تقدمه العلامة الألمانية من هندسة متطورة وأناقة راقية. 

تجمع السيارة أودي A8 بين التصميم الأنيق، والتقنيات الحديثة، والأداء الديناميكي الذي يليق بقائد يبحث عن التميّز في كل تفصيلة.

سعر أودي A8 موديل 2025 

في السوق المصرية، تطرح أودي A8 موديل 2025 بسعر يبلغ نحو 4.8 مليون جنيه، بينما يبدأ سعرها في السوق السعودية من حوالي 362 ألف ريال، مع اختلاف السعر حسب الفئة والمحرك والمواصفات الإضافية. 

مميزات أودي A8 موديل 2025 

تأتي أودي A8 بمحرك 3.0 لتر تيربو V6 يولد 340 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي Quattro يضمن ثباتًا مذهلًا على الطرق. 

كما تتوفر نسخة بمحرك 4.0 لتر V8 مزدوج التيربو بقوة تصل إلى 460 حصانًا وعزم 660 نيوتن متر، لتوفر تسارعًا من الصفر إلى 100 كم/س خلال نحو 5.6 ثانية فقط.

تجسد المقصورة الداخلية لأودي A8 أعلى درجات الرفاهية، مع استخدام جلد فاخر من نوع "فولكنا" في المقاعد، ونظام تدفئة وتبريد وتدليك، إلى جانب شاشة عدادات رقمية “Virtual Cockpit” وشاشتين لمسية للتحكم الكامل في أنظمة الترفيه والمناخ.

كما تأتي السيارة بنظام تكييف رباعي المناطق ومقاعد خلفية كهربائية الضبط لتوفير أقصى درجات الراحة للركاب.

تعتمد أودي A8 على منظومة من أنظمة السلامة الذكية، أبرزها نظام Audi Pre Sense لتفادي الاصطدامات، وكاميرات 360 درجة، ونظام مراقبة النقاط العمياء.

كما تتميز بتعليق هوائي متكيّف يغيّر ارتفاع السيارة تلقائيًا حسب الطريق، إلى جانب نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي “Head-Up Display”.

القيادة في A8 ليست مجرد تنقل، بل تجربة فاخرة متكاملة. 

السيارة تتمتع بثبات استثنائي على السرعات العالية بفضل نظام الدفع الرباعي، وتقدم عزلًا صوتيًا متفوقًا يضمن هدوء المقصورة حتى على الطرق السريعة.

وتعد خيارًا مثاليًا لرجال الأعمال ومحبي السيارات الفاخرة الذين يبحثون عن مزيج من الهدوء، والقوة، والهيبة على الطريق.

أودي A8 2025 ليست مجرد سيارة فاخرة، بل تحفة هندسية متقنة تجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا الرفيعة والفخامة الراقية. 

فهي تجسيد حقيقي لشعار أودي “Vorsprung durch Technik” أي “التقدم من خلال التكنولوجيا”.

