البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
احترس .. هذه الأطعمة تسبّب حب الشباب
نجوى فؤاد تطمئن جمهورها بعد جراحة دقيقة في العمود الفقري |فيديو
رابط تحديث بيانات تكافل وكرامة 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
قداسة البابا: استقبال الرئيس السيسي لوفد مجلس الكنائس العالمي تكريم كبير من الدولة
يديعوت أحرونوت: أمريكا تجري مُحادثات مع عدة دول لإقناعها بإرسال قوات إلى غزة
المؤشر العالمي للفتوى: بعض التطبيقات الإلكترونية تمثل خطرًا على العقيدة الدينية والقيم الأخلاقية
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق

محمد البدوي

محمد البدوي

أكد الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل اعتقدت أن لديها الحق الكامل في استخدام العنف في أي مكان في المنطقة، مستندة إلى تصريحات ترامب، مشددًا على أن المطلوب عربيًا ودوليًا هو أخذ اتفاق شرم الشيخ وتحصينه ضد أي تأويلات أو تفسيرات خاطئة.

اتفاق شرم الشيخ

وطالب نبيل فهمي، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، بأن يتم وضع اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة أمام مجلس الأمن لتأمين تنفيذه دوليًا، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية تمتلكان القدرة على التحرك لحماية مصالح القضية الفلسطينية في الإطار الدولي، مضيفًا: "لا يوجد أمن إقليمي من دون مصر والسعودية".

وشدد نبيل فهمي، على أن الكثير من الدول اعترضت على تهجير الفلسطينيين، ولكن مصر هي التي قدمت البديل، مشيرًا إلى أن نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق، وأن تنفيذ الاتفاق ووقف الحرب في غزة يتطلب تغييرًا في الحكومة الإسرائيلية الحالية.

