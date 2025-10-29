نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق

أكد الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل اعتقدت أن لديها الحق الكامل في استخدام العنف في أي مكان في المنطقة، مستندة إلى تصريحات ترامب، مشددًا على أن المطلوب عربيًا ودوليًا هو أخذ اتفاق شرم الشيخ وتحصينه ضد أي تأويلات أو تفسيرات خاطئة.

اتفاق شرم الشيخ

وطالب نبيل فهمي، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، بأن يتم وضع اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة أمام مجلس الأمن لتأمين تنفيذه دوليًا، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية تمتلكان القدرة على التحرك لحماية مصالح القضية الفلسطينية في الإطار الدولي، مضيفًا: "لا يوجد أمن إقليمي من دون مصر والسعودية".

وشدد نبيل فهمي، على أن الكثير من الدول اعترضت على تهجير الفلسطينيين، ولكن مصر هي التي قدمت البديل، مشيرًا إلى أن نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق، وأن تنفيذ الاتفاق ووقف الحرب في غزة يتطلب تغييرًا في الحكومة الإسرائيلية الحالية.