طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد

قال الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد، مشيرًا إلى أن هذا الاضطراب طال حتى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، اللتين تشهدان تباينات واضحة في المواقف تجاه العديد من الملفات الدولية.

وأضاف نبيل فهمي، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هناك دعمًا دوليًا واضحًا للموقف المصري، مؤكدًا أن وجهة النظر العربية باتت أكثر تكاملًا وتنسيقًا في المرحلة الحالية، خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة التي يشهدها الشرق الأوسط.

خريطة الإقليم

وأوضح نبيل فهمي، أن النظام الدولي يشهد حالة إعادة تشكيل غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن هناك مسعى لتحويل المنطقة من شرق أوسطية عربية إلى شرق أوسطية تضم بعض الدول العربية فقط، وهو ما يمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في خريطة الإقليم، مشيرًا إلى أن التحالف الثلاثي بين الصين وروسيا والهند يعكس شكلًا جديدًا من التحالفات الدولية لم يكن مطروحًا من قبل، بما يؤكد أن موازين القوى في العالم تشهد إعادة توزيع وتأثيرًا متزايدًا من القوى الآسيوية.

احترام القانون الدولي

ونوه نبيل فهمي، بأن أكثر الدول التي استخدمت العنف خارج الإطار القانوني الدولي هي الدول الكبرى، موضحًا أن هذا السلوك يعكس التناقض القائم بين الدعوات إلى احترام القانون الدولي من جهة، والممارسات الواقعية للقوى العظمى من جهة أخرى.